Zanetti rejeita Cassano e Adani: o Inter mantém silêncio, o que aconteceu

O ícone do Inter não participará da noite de gala do “Viva el Futbol”, o conhecido videopodcast apresentado por e com Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. No episódio de hoje, realizado no Teatro Arcimboldi, em Milão, deveria estar presente Javier Zanetti, vice-presidente do Nerazzurri, que, no entanto, decidiu recusar o convite, conforme informado pelo próprio programa.

O COMUNICADO - “Neste momento, os dirigentes do Inter não estão a emitir qualquer tipo de declaração. Muito apenado, pois evidentemente a decisão não depende dele, Javier Zanetti não poderá, portanto, estar presente na noite do Viva el Futbol. Infelizmente, estas situações ocorrem por vezes no mundo do futebol, e não podemos fazer nada a esse respeito. No entanto, o próprio Javier se mostra disponível para se encontrar com Lele, Antonio e Nick e toda a grande comunidade do Viva el Fútbol, assim que for possível, a fim de compensar adequadamente a ausência desta noite”.