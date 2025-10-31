+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Wayne Rooney, Cristiano RonaldoGetty Images
Aditya Gokhale

Wayne Rooney ignora Cristiano Ronaldo e escolhe ídolo do Corinthians como parceiro de ataque favorito

A lenda dos Red Devils disse que compartilhou uma "conexão especial" com o atacante durante suas duas temporadas juntos, descrevendo seu estilo agressivo e trabalhador como a combinação perfeita que os tornava um pesadelo para os defensores

  • Rooney nomeia Tevez como seu melhor parceiro de ataque no Manchester United

    Rooney revelou qual foi sua parceria ofensiva favorita durante a carreira no Manchester United, apontando Carlitos Tevez como o jogador com quem mais gostou de jogar. O ex-capitão da Inglaterra dividiu o campo com uma série de atacantes de alto nível sob o comando de Sir Alex Ferguson, incluindo Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Louis Saha e Javier Hernández. No entanto, ao ser questionado sobre quem mais o complementava, Rooney destacou o trabalho incansável, a agressividade e a sintonia de Tevez como fatores que fizeram a parceria dar certo.

    Rooney e Tevez lideraram o ataque do United entre 2007 e 2009, formando um trio dinâmico ao lado de Cristiano que conquistou dois títulos da Premier League e a Champions League de 2008. Juntos, marcaram 47 gols nesse período, exemplificando a filosofia de Ferguson de intensidade e movimentação constante no ataque. Apesar de o brilho de Cristiano muitas vezes roubar os holofotes, Rooney garante que foi Tevez quem elevou o seu próprio jogo.

    Tevez, que chegou ao United por empréstimo do West Ham em 2007, imediatamente criou conexão com Rooney graças à energia e à garra compartilhadas em campo. A capacidade de trocar de posição e pressionar os defensores desde a frente transformou a dupla em um dos ataques mais temidos da Premier League.

    • Publicidade
  • West Bromwich Albion v Derby County - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Lenda do United explica por que ele e Tevez se davam tão bem

    Falando no The Wayne Rooney Show, da BBC Sport, a lenda do United disse:
    “Tevez… eu realmente gostei de jogar com o Carlos e gostei de jogar com todos eles, mas com o Carlos havia aquela história nos jornais quando assinamos com ele, dizendo que nós dois éramos muito parecidos e não poderíamos jogar juntos.

    E sim, acho que para nós dois, era tipo: ‘Ok, vamos mostrar a vocês’. Fomos agressivos, trabalhamos duro, desarmávamos e, ao mesmo tempo, nos complementávamos.

    Um de nós jogava como 9, o outro como 10, e a gente trocava de posição. Então, ele era definitivamente o meu favorito para jogar junto.”

    As declarações de Rooney mostram que sua química com Tevez ia muito além de gols ou estatísticas. Era construída em compreensão mútua, movimentação inteligente e um desejo constante de superar a oposição. Enquanto Cristiano brilhava com sua genialidade individual, a conexão de Rooney com Tevez estava enraizada no esforço compartilhado e na pressão incessante — qualidades que os tornavam inseparáveis em campo.

  • Rooney e Tevez formaram uma parceria formidável

    A parceria Rooney-Tevez foi curta, mas inesquecível. Ambos traziam uma intensidade semelhante que tornava o ataque do Manchester United extremamente feroz. A agressividade, a energia e a capacidade de trocar constantemente de posição deixavam os defensores inseguros, enquanto a presença de Cristiano adicionava uma terceira dimensão devastadora.

    Rooney e Tevez se complementavam perfeitamente porque nenhum dos dois era um centroavante tradicional. Ambos gostavam de recuar para participar da construção do jogo, se deslocar pelas laterais para criar espaço e pressionar os adversários na frente para recuperar a posse de bola. A química entre eles era instintiva — reflexo de suas origens em famílias de classe trabalhadora e do desejo compartilhado de provar que os críticos estavam errados após as dúvidas iniciais sobre sua compatibilidade.

    Relembrando seu tempo como atacante central sob o comando de Ferguson, Rooney admitiu que nem sempre apreciava o papel, mesmo com sua forma prolífica. “Tive duas temporadas em que joguei como número 9, marquei 34 gols em cada uma, mas estava entediado”, explicou. “Eu gostava de jogar futebol e de me envolver no jogo… Estava marcando gols e vencendo partidas, mas queria participar mais ativamente.”

  • UEFA Champions League Group F: Manchester United v Dynamo KyivGetty Images Sport

    Os caminhos divergentes de Tevez e Rooney após Old Trafford

    A admiração de Rooney por Tevez serve como um lembrete de uma época em que o ataque do Manchester United combinava ética de trabalho e talento em igual medida. Embora o legado de Cristiano como um dos maiores jogadores da história seja incontestável, as reflexões de Rooney mostram que a química em campo nem sempre depende apenas do brilho das estrelas. A parceria entre Rooney e Tevez permanece como uma das mais icônicas da história da Premier League justamente por essa combinação única.

    Para Tevez, que passou por Manchester City, Juventus, Boca Juniors e Shanghai Shenhua antes de se aposentar em 2022, o vínculo com Rooney continua sendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN