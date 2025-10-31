Wayne Rooney ignora Cristiano Ronaldo e escolhe ídolo do Corinthians como parceiro de ataque favorito

Rooney revelou qual foi sua parceria ofensiva favorita durante a carreira no Manchester United, apontando Carlitos Tevez como o jogador com quem mais gostou de jogar. O ex-capitão da Inglaterra dividiu o campo com uma série de atacantes de alto nível sob o comando de Sir Alex Ferguson, incluindo Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Louis Saha e Javier Hernández. No entanto, ao ser questionado sobre quem mais o complementava, Rooney destacou o trabalho incansável, a agressividade e a sintonia de Tevez como fatores que fizeram a parceria dar certo.

Rooney e Tevez lideraram o ataque do United entre 2007 e 2009, formando um trio dinâmico ao lado de Cristiano que conquistou dois títulos da Premier League e a Champions League de 2008. Juntos, marcaram 47 gols nesse período, exemplificando a filosofia de Ferguson de intensidade e movimentação constante no ataque. Apesar de o brilho de Cristiano muitas vezes roubar os holofotes, Rooney garante que foi Tevez quem elevou o seu próprio jogo.

Tevez, que chegou ao United por empréstimo do West Ham em 2007, imediatamente criou conexão com Rooney graças à energia e à garra compartilhadas em campo. A capacidade de trocar de posição e pressionar os defensores desde a frente transformou a dupla em um dos ataques mais temidos da Premier League.