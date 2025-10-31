Wayne Rooney ignora Cristiano Ronaldo e escolhe ídolo do Corinthians como parceiro de ataque favorito
Rooney nomeia Tevez como seu melhor parceiro de ataque no Manchester United
Rooney revelou qual foi sua parceria ofensiva favorita durante a carreira no Manchester United, apontando Carlitos Tevez como o jogador com quem mais gostou de jogar. O ex-capitão da Inglaterra dividiu o campo com uma série de atacantes de alto nível sob o comando de Sir Alex Ferguson, incluindo Cristiano Ronaldo, Dimitar Berbatov, Robin van Persie, Louis Saha e Javier Hernández. No entanto, ao ser questionado sobre quem mais o complementava, Rooney destacou o trabalho incansável, a agressividade e a sintonia de Tevez como fatores que fizeram a parceria dar certo.
Rooney e Tevez lideraram o ataque do United entre 2007 e 2009, formando um trio dinâmico ao lado de Cristiano que conquistou dois títulos da Premier League e a Champions League de 2008. Juntos, marcaram 47 gols nesse período, exemplificando a filosofia de Ferguson de intensidade e movimentação constante no ataque. Apesar de o brilho de Cristiano muitas vezes roubar os holofotes, Rooney garante que foi Tevez quem elevou o seu próprio jogo.
Tevez, que chegou ao United por empréstimo do West Ham em 2007, imediatamente criou conexão com Rooney graças à energia e à garra compartilhadas em campo. A capacidade de trocar de posição e pressionar os defensores desde a frente transformou a dupla em um dos ataques mais temidos da Premier League.
- Getty Images Sport
Lenda do United explica por que ele e Tevez se davam tão bem
Falando no The Wayne Rooney Show, da BBC Sport, a lenda do United disse:
“Tevez… eu realmente gostei de jogar com o Carlos e gostei de jogar com todos eles, mas com o Carlos havia aquela história nos jornais quando assinamos com ele, dizendo que nós dois éramos muito parecidos e não poderíamos jogar juntos.
E sim, acho que para nós dois, era tipo: ‘Ok, vamos mostrar a vocês’. Fomos agressivos, trabalhamos duro, desarmávamos e, ao mesmo tempo, nos complementávamos.
Um de nós jogava como 9, o outro como 10, e a gente trocava de posição. Então, ele era definitivamente o meu favorito para jogar junto.”
As declarações de Rooney mostram que sua química com Tevez ia muito além de gols ou estatísticas. Era construída em compreensão mútua, movimentação inteligente e um desejo constante de superar a oposição. Enquanto Cristiano brilhava com sua genialidade individual, a conexão de Rooney com Tevez estava enraizada no esforço compartilhado e na pressão incessante — qualidades que os tornavam inseparáveis em campo.
Rooney e Tevez formaram uma parceria formidável
A parceria Rooney-Tevez foi curta, mas inesquecível. Ambos traziam uma intensidade semelhante que tornava o ataque do Manchester United extremamente feroz. A agressividade, a energia e a capacidade de trocar constantemente de posição deixavam os defensores inseguros, enquanto a presença de Cristiano adicionava uma terceira dimensão devastadora.
Rooney e Tevez se complementavam perfeitamente porque nenhum dos dois era um centroavante tradicional. Ambos gostavam de recuar para participar da construção do jogo, se deslocar pelas laterais para criar espaço e pressionar os adversários na frente para recuperar a posse de bola. A química entre eles era instintiva — reflexo de suas origens em famílias de classe trabalhadora e do desejo compartilhado de provar que os críticos estavam errados após as dúvidas iniciais sobre sua compatibilidade.
Relembrando seu tempo como atacante central sob o comando de Ferguson, Rooney admitiu que nem sempre apreciava o papel, mesmo com sua forma prolífica. “Tive duas temporadas em que joguei como número 9, marquei 34 gols em cada uma, mas estava entediado”, explicou. “Eu gostava de jogar futebol e de me envolver no jogo… Estava marcando gols e vencendo partidas, mas queria participar mais ativamente.”
- Getty Images Sport
Os caminhos divergentes de Tevez e Rooney após Old Trafford
A admiração de Rooney por Tevez serve como um lembrete de uma época em que o ataque do Manchester United combinava ética de trabalho e talento em igual medida. Embora o legado de Cristiano como um dos maiores jogadores da história seja incontestável, as reflexões de Rooney mostram que a química em campo nem sempre depende apenas do brilho das estrelas. A parceria entre Rooney e Tevez permanece como uma das mais icônicas da história da Premier League justamente por essa combinação única.
Para Tevez, que passou por Manchester City, Juventus, Boca Juniors e Shanghai Shenhua antes de se aposentar em 2022, o vínculo com Rooney continua sendo um dos momentos mais marcantes de sua carreira.