Vitor Roque de volta: como atacante se encaixa no "novo" Palmeiras

O Palmeiras pode ter uma grande novidade para o confronto contra o Athletico-PR, no próximo domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Após quase um mês afastado, Vitor Roque está recuperado da lesão no tornozelo e deve voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

O atacante passou por um processo de recuperação tratado com cautela pelo clube. Sem dores e considerado 100% fisicamente, ele atende ao principal requisito estabelecido para o retorno. Em 2026, o "Tigrinho" soma seis gols e uma assistência em 16 partidas.

Inicialmente, a ideia era tê-lo de volta ainda na data FIFA de março, mas o Palmeiras optou por não acelerar o processo, evitando riscos de uma nova lesão. Mesmo após viagens com o elenco, o jogador só avançou para a transição física após retornar da Colômbia e, por precaução, ficou fora até do clássico contra o Corinthians.