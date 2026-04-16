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Atletico Mineiro v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Vitor Roque de volta: como atacante se encaixa no "novo" Palmeiras

V. Roque
Palmeiras

Recuperado de lesão, "Tigrinho" reforça Verdão em meio a mudanças táticas de Abel Ferreira e levanta dúvidas sobre a formação ideal

O Palmeiras pode ter uma grande novidade para o confronto contra o Athletico-PR, no próximo domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Após quase um mês afastado, Vitor Roque está recuperado da lesão no tornozelo e deve voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

O atacante passou por um processo de recuperação tratado com cautela pelo clube. Sem dores e considerado 100% fisicamente, ele atende ao principal requisito estabelecido para o retorno. Em 2026, o "Tigrinho" soma seis gols e uma assistência em 16 partidas.

Inicialmente, a ideia era tê-lo de volta ainda na data FIFA de março, mas o Palmeiras optou por não acelerar o processo, evitando riscos de uma nova lesão. Mesmo após viagens com o elenco, o jogador só avançou para a transição física após retornar da Colômbia e, por precaução, ficou fora até do clássico contra o Corinthians.

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    Um "novo" Palmeiras sem Vitor Roque

    Durante a ausência de Vitor, Abel Ferreira ajustou o sistema ofensivo da equipe. O Palmeiras passou a atuar com mais mobilidade do meio para o ataque, abrindo mão de um segundo atacante de ofício.

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    À frente da dupla de volantes formada por Andreas Pereira e Marlon Freitas, o treinador português apostou em um trio dinâmico com Jhon Arias, Allan e Maurício próximos de Flaco López. A proposta trouxe mais equilíbrio defensivo e dificultou a marcação adversária, especialmente pelas constantes trocas de posição.

    Arias e Allan exploram mais os lados do campo, enquanto Maurício aproxima para triangulações e criação. O modelo aumentou a consistência do time, mas também revelou uma limitação.

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  • River Plate v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    A peça que faltava no ataque

    Sem um parceiro fixo, Flaco López por vezes ficou isolado no comando ofensivo. É justamente nesse ponto que Vitor Roque pode fazer a diferença.

    O retorno do atacante permite a retomada da dupla com Flaco, que foi extremamente produtiva em 2025, quando os dois somaram 45 gols na temporada. Com mais presença na área e capacidade de movimentação curta, Roque oferece opção de tabela, infiltração e maior poder de finalização.

    A tendência é que o camisa 9 comece no banco e ganhe minutos ao longo da partida contra o Athletico-PR, caso seja relacionado.

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    Quem perde espaço?

    A volta de Vitor Roque levanta uma questão inevitável: quem sai do time? Jhon Arias, destaque recente atuando pela meia-esquerda, não deve perder a vaga, assim como Allan, importante pela profundidade no lado direito.

    Maurício aparece como o principal candidato a deixar o time titular, apesar do ótimo início de temporada, que inclusive o levou à seleção paraguaia e o coloca como nome forte para a Copa do Mundo.

    Sua eventual saída, porém, pode impactar o equilíbrio defensivo da equipe. Com ele em campo, o Palmeiras ganha cobertura importante tanto pelos lados quanto pelo centro, algo que pode sobrecarregar os volantes em sua ausência.

  • Palmeiras v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Elenco forte e novas possibilidades

    Mesmo sem Vitor Roque, o Palmeiras manteve alto nível de desempenho. Desde o clássico contra o São Paulo, no MorumBIS, pelo Brasileirão, o time soma duas vitórias e dois empates. Considerando o período após a final do Paulistão, quando Roque atuou no sacrifício e marcou o gol do título, são três vitórias e apenas uma derrota na liga nacional.

    Líder do Brasileirão, com 26 pontos, o Verdão mostra a força de um elenco mais qualificado em 2026. Agora, com o retorno do "Tigrinho", Abel Ferreira ganha mais uma alternativa de peso para manter o time competitivo também na Libertadores e na Copa do Brasil.

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