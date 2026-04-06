O brasileiro Vinícius Júnior afirmou que o apoio da torcida será um fator decisivo no confronto contra o Bayern de Munique, amanhã, no Estádio Santiago Bernabéu, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, ressaltando que a atmosfera nos jogos desta competição, no estádio do time, faz uma grande diferença.
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Vinícius manda uma mensagem a Yamal... e revela os bastidores da renovação e sua relação com Alonso e Mbappé
Sabemos da força do Bayern... mas
O craque brasileiro afirmou, na coletiva de imprensa antes do jogo de amanhã, que a equipe está ciente da força do adversário, mas, ao mesmo tempo, possui experiência suficiente para lidar com esse tipo de partida, expressando sua esperança de apresentar um desempenho sólido, à altura do desafio.
Vinícius falou sobre a oscilação no desempenho, afirmando que, no futebol, há dias bons e outros menos bons, o que ficou evidente na derrota para o Maiorca, na La Liga.
Ele explicou que a equipe não estava totalmente concentrada após o retorno do recesso, observando que a falta de concentração neste nível significa simplesmente perder jogos, uma mensagem clara antes do confronto contra o Bayern.
Possível ausência de Harry Kane
Vinícius Júnior comentou sobre a possibilidade da ausência de Harry Kane, afirmando que isso não alteraria muito a força do Bayern de Munique em campo.
Ele explicou que Kane é um jogador decisivo que marca muitos gols, e sua ausência pode levar a equipe a alterar alguns detalhes na escalação, mas isso não diminui a periculosidade do adversário. Ele acrescentou que o Bayern conta com um elenco de jogadores capazes de atuar em mais de uma posição e fazer a diferença.
Vinícius enfatizou que o Real Madrid deve estar preparado para todos os cenários, pois a partida será extremamente difícil, independentemente de quem for o jogador que liderará o ataque da equipe alemã.
Renovação do contrato
Vinícius falou abertamente sobre seu futuro, afirmando que não se vê fora do Real Madrid e que seu desejo é claramente continuar no clube por muitos anos.
Ele explicou que seu contrato atual tem mais um ano de duração, mas que não se sente preocupado com essa questão, referindo-se à sua grande confiança na diretoria do clube e no seu presidente.
Ele acrescentou que a questão da renovação será tratada em breve, afirmando que, para ele, o Real Madrid não é apenas um clube, mas sim o “clube dos sonhos”, no qual deseja escrever sua história.
Chabi Alonso
Vinícius não evitou falar sobre sua passagem pelo time sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso, admitindo que não teve oportunidades suficientes para jogar, já que a maioria de suas participações se limitou a poucos minutos.
Ele também observou que o estilo do técnico não combinava totalmente com ele, especialmente no que diz respeito à comunicação, explicando que cada técnico tem sua maneira própria de trabalhar e que ele não conseguiu construir o relacionamento que desejava.
Apesar disso, ele afirmou que a experiência não foi totalmente negativa, mas sim que tirou dela lições importantes tanto no plano pessoal quanto profissional, e espera aproveitá-las em sua carreira.
A fúria do Clássico
Vinícius Júnior falou sobre o episódio em que perdeu a paciência durante o Clássico, afirmando que não foi um bom momento em sua carreira e que se apressou em pedir desculpas a todos logo em seguida.
Ele explicou que, por natureza, detesta sair das partidas e sempre deseja continuar até o fim, o que o levou à reação de raiva, mas admitiu que, depois de recuperar a calma, percebeu plenamente seu erro. O astro brasileiro afirmou que ainda está em fase de aprendizado, considerando que cada dia que passa representa uma nova oportunidade de evoluir e melhorar.
A relação com Arbeloa
Vinícius elogiou sua relação atual com o técnico Arbeloa, afirmando que ela é diferente e se baseia na clareza e na confiança mútua, o que o ajuda a dar o melhor de si em campo.
Ele observou que essa relação o lembra da que tinha com Carlo Ancelotti, quando recebia orientações claras sobre suas funções na equipe, o que lhe proporciona grande tranquilidade. Ele acrescentou que sempre dá o máximo de si nos treinos e nas partidas, e continuará trabalhando com a mesma mentalidade para buscar o aprimoramento contínuo.
Período de seca
Vinícius admitiu que passou por um período difícil recentemente, especialmente no que diz respeito aos gols, considerando que essa foi uma das mais longas fases em que não marcou.
Mas ele destacou que momentos como esse fazem parte da carreira de qualquer jogador, e que o mais importante é como lidar com eles.
Ele explicou que aprendeu muito durante essa fase, tanto do ponto de vista mental quanto técnico, afirmando que os grandes jogadores não ficam por muito tempo em baixa, mas voltam ainda mais fortes, e é isso que ele pretende provar na próxima fase, começando pelo esperado confronto contra o Bayern de Munique.
O melhor zagueiro
Vinícius Júnior expressou sua grande alegria com o retorno de Éder Militão, afirmando que isso não se limita apenas ao aspecto técnico, mas se estende também à relação pessoal que os une.
Ele explicou que Militão é um de seus amigos mais próximos, descrevendo-o como o melhor zagueiro do mundo e enfatizando que a equipe se torna mais forte e sólida com a presença dele.
Ele acrescentou que o retorno gradual de jogadores importantes, como Jude Bellingham e Dani Ceballos, dá ao Real Madrid um grande impulso em um momento decisivo da temporada e torna a equipe mais completa e preparada para os desafios que virão.
Racismo e Yamal
Vinícius Júnior afirmou que a questão do racismo continua sendo um dos temas mais complexos no futebol e na sociedade, observando que ela se repete de forma preocupante, apesar de todos os esforços envidados para combatê-la.
O astro brasileiro explicou que espera que outros jogadores, como Lamine Yamal, continuem essa luta, enfatizando que a responsabilidade não recai sobre um único jogador. Ele acrescentou que as diferenças sociais desempenham um papel importante, já que as pessoas de pele escura das classes mais pobres sofrem mais do que as demais, apesar dos privilégios que os jogadores possuem.
Vinícius enfatizou que não acusa países específicos, como Espanha, Alemanha ou Portugal, de racismo, mas afirmou que racistas existem em todos os lugares e que a solução está na união coletiva para acabar com esse fenômeno, para que os jogadores ou qualquer outra pessoa não sejam obrigados a enfrentar tais situações novamente.
O papel de Mbappé
Vinícius Júnior falou sobre sua relação com Kylian Mbappé, afirmando que o que se diz fora do campo não reflete a realidade do que acontece internamente, e ressaltando que o astro francês é uma grande aquisição para a equipe.
Ele explicou que Mbappé desempenha um papel importante em dar confiança à equipe por meio de seus gols e de sua influência decisiva, especialmente em jogos importantes, observando que tais confrontos são sempre decididos por toques de grandes jogadores, e Mbappé é um dos mais destacados. Ele acrescentou que toda a concentração da equipe está voltada para um confronto difícil que exige o máximo de preparação.