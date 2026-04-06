Vinícius manda uma mensagem a Yamal... e revela os bastidores da renovação e sua relação com Alonso e Mbappé

O craque brasileiro afirmou, na coletiva de imprensa antes do jogo de amanhã, que a equipe está ciente da força do adversário, mas, ao mesmo tempo, possui experiência suficiente para lidar com esse tipo de partida, expressando sua esperança de apresentar um desempenho sólido, à altura do desafio.

Vinícius falou sobre a oscilação no desempenho, afirmando que, no futebol, há dias bons e outros menos bons, o que ficou evidente na derrota para o Maiorca, na La Liga.

Ele explicou que a equipe não estava totalmente concentrada após o retorno do recesso, observando que a falta de concentração neste nível significa simplesmente perder jogos, uma mensagem clara antes do confronto contra o Bayern.