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Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram
Joaquim Lira Viana

Viery: de quase vendido aos Emirados Árabes à titular absoluto no Grêmio

Especiais e Opinião
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Viery
Grêmio

Canhoto, agressivo e cada vez mais valorizado, zagueiro de 21 anos ganhou destaque sob o comando de Luís Castro e entrou no radar europeu

Até poucos meses atrás, Viery parecia um talento em compasso de espera. Revelado pelo Grêmio, o defensor alternava minutos esporádicos no profissional, muitas vezes improvisado na lateral esquerda, enquanto nomes mais experientes dominavam a rotação da zaga. Na metade de 2025, o clube gaúcho chegou a receber uma proposta por Viery do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, de empréstimo com opção de compra. A diretoria ponderou, mas recusou. E hoje, essa decisão parecer ter sido um grande acerto.

O futebol costuma acelerar trajetórias em silêncio, e esse foi o caso de Viery. Com a chegada do treinador Luís Castro ao clube sulista no início de 2026 e uma nova leitura interna sobre o elenco, o zagueiro ganhou sequência em sua posição de origem, respondeu dentro de campo e se transformou em titular absoluto. Em poucos meses, passou de atleta negociável a ativo valioso do clube, dentro e fora de campo.

O resultado foi imediato. Em 2026, Viery assumiu a titularidade, ganhou status interno e viu seu contrato ser renovado até dezembro de 2029, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 293 milhões). Hoje, é monitorado por clubes como Benfica, Brighton, Newcastle, Lille e Bologna, indo de promessa incerta à joia do Grêmio.

Mas quem é e como joga Viery? A GOAL conta logo abaixo.

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  • Viery GrêmioReprodução/Instagram

    Onde tudo começou

    Viery nasceu em Ubá, Minas Gerais, no dia 2 de janeiro de 2005. Ainda criança, mudou-se para o sul do Brasil e ingressou nas categorias de base do Grêmio em 2015, aos 10 anos. Desde cedo chamou atenção pelo porte físico acima da média e pela habilidade com a perna canhota — característica rara e valorizada para defensores.

    Na formação gremista, percorreu todas as etapas até chegar ao sub-20. Também atuou na equipe de transição do Grêmio, disputando a Copa FGF de 2023, além de participar desde aquele ano do processo de integração ao elenco principal no CT Luiz Carvalho. A experiência acelerou sua maturação competitiva e o preparou para a chegada definitiva ao profissional.



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  • Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram

    A grande chance

    A estreia no profissional aconteceu no dia 27 de janeiro de 2025, contra o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho. No ano passado, sob o comando de Gustavo Quinteros, Viery disputou 12 partidas, algumas improvisado na lateral esquerda, já que não era uma das prioridades do elenco para atuar na zaga. O atleta de 21 anos se mostrava promissor, mas não recebia oportunidades suficientes para engrenar.

    O verdadeiro salto veio em 2026. Com Luís Castro, Viery ganhou sequência como titular e passou a ser peça importante do elenco. Sua primeira oportunidade nos 11 iniciais aconteceu no duelo de ida das semifinais do Gauchão, contra o Juventude. Depois disso, ele seguiu formando a dupla de zaga ao lado de Gustavo Martins, e atuou nas finais do campeonato estadual contra o Internacional. O título em cima do rival foi o seu primeiro na carreira. 

    Nestes primeiros quatro meses de 2026, Viery já superou o número total de partidas jogadas em 2025. Até o momento, ele soma 18 jogos (todos como titular), um gol e uma assistência. O desempenho consistente colocou seu nome no ranking do CIES Football Observatory como o 6º jovem mais promissor do Brasileirão 2026.

  • Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram

    Pontos fortes

    Viery representa o perfil do zagueiro moderno. O principal diferencial é a combinação entre imposição física e mobilidade. Com 1,87m, tem vantagem no jogo aéreo, mas também consegue defender em campo aberto e acompanhar atacantes rápidos.

    Outro trunfo é ser canhoto, algo valioso para sistemas que exigem saída qualificada pelo lado esquerdo. Isso melhora ângulo de passe, inversões e construção sob pressão. Scouts europeus valorizam muito esse detalhe.

    Em campo, Viery transmite serenidade. Não costuma rifar bolas, antecipa bem e mostra personalidade mesmo em jogos grandes. Para a idade, demonstra maturidade competitiva acima da média.

  • Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram

    Espaço para melhorias

    O principal ponto de atenção é a indisciplina competitiva. São cinco cartões amarelos recebidos em 2026, dois no Gaúchão e três no Brasileirão, além de um cartão vermelho contra o Internacional, também pelo Campeonato Brasileiro. Para um defensor titular, a sequência de advertências pesa no planejamento da equipe e pode custar pontos importantes, e por isso é um aspecto que deve ser visto com cautela.

    Viery é um jogador extremamente promissor e oferece muitas qualidades técnicas, físicas e táticas, mas precisa administrar melhor o ímpeto nos duelos e evitar punições por descuidos.

  • Murillo Nottingham Forest 2025-26Getty

    O próximo... Murillo?

    A comparação mais natural no futebol brasileiro recente é com Murillo, ex-Corinthians e hoje destaque do Nottingham Forest, da Inglaterra. Os dois compartilham características cada vez mais valorizadas no mercado: são canhotos, fortes fisicamente, rápidos nas coberturas, agressivos na marcação e seguros para iniciar jogadas desde a defesa.

    Viery, porém, apresenta um diferencial importante no aspecto físico. Com 1,87m, supera Murillo, de 1,80m, e tende a oferecer impacto maior no jogo aéreo, tanto como ameaça ofensiva em bolas paradas quanto na proteção defensiva da própria área.

    Outro ponto que amplia seu valor é a versatilidade. Por já ter sido utilizado em partidas como lateral-esquerdo, Viery mostra capacidade de adaptação tática que, se bem trabalhada, pode transformá-lo em uma peça valiosa para diferentes sistemas e formações.

  • Viery Grêmio 2026Reprodução/Instagram

    O que vem a seguir?

    No curto prazo, tudo indica que Viery seguirá como peça importante no time de Luís Castro. O zagueiro se firmou de vez entre os titulares e hoje é visto internamente como um dos nomes mais confiáveis do elenco, além de representar um ativo valioso do clube, que pode desembolsar valores altos com sua venda em um futuro próximo.

    Nos bastidores, o Grêmio trabalha protegido. O contrato renovado até 2029 e a multa rescisória de € 50 milhões dão ao clube mais força para conduzir qualquer negociação por Viery. O interesse europeu já existe, mas a ideia é clara: só abrir conversa diante de uma proposta realmente alta e no momento certo para todas as partes. A próxima janela de transferências internacional, que se abre no dia 20 de julho, pode trazer essa oportunidade.

    Se mantiver a evolução e a sequência ao longo de 2026, o caminho parece natural para Viery. O zagueiro tende a atrair ofertas cada vez mais fortes do exterior, ganhar espaço em um mercado europeu relevante e entrar no radar da seleção brasileira nos próximos anos.

    Para quem esteve perto de sair sem sequer se consolidar em Porto Alegre, a virada de roteiro é digna de filme.

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