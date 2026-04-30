Viery: de quase vendido aos Emirados Árabes à titular absoluto no Grêmio

Até poucos meses atrás, Viery parecia um talento em compasso de espera. Revelado pelo Grêmio, o defensor alternava minutos esporádicos no profissional, muitas vezes improvisado na lateral esquerda, enquanto nomes mais experientes dominavam a rotação da zaga. Na metade de 2025, o clube gaúcho chegou a receber uma proposta por Viery do Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, de empréstimo com opção de compra. A diretoria ponderou, mas recusou. E hoje, essa decisão parecer ter sido um grande acerto.

O futebol costuma acelerar trajetórias em silêncio, e esse foi o caso de Viery. Com a chegada do treinador Luís Castro ao clube sulista no início de 2026 e uma nova leitura interna sobre o elenco, o zagueiro ganhou sequência em sua posição de origem, respondeu dentro de campo e se transformou em titular absoluto. Em poucos meses, passou de atleta negociável a ativo valioso do clube, dentro e fora de campo.

O resultado foi imediato. Em 2026, Viery assumiu a titularidade, ganhou status interno e viu seu contrato ser renovado até dezembro de 2029, com uma multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 293 milhões). Hoje, é monitorado por clubes como Benfica, Brighton, Newcastle, Lille e Bologna, indo de promessa incerta à joia do Grêmio.

Mas quem é e como joga Viery? A GOAL conta logo abaixo.