VÍDEO: Robert Sanchez comete mais uma gafe! Goleiro do Chelsea dá gol de presente ao Everton com erro grave

A derrota para o Everton agrava uma semana desastrosa para o Chelsea. O time foi eliminado da Liga dos Campeões no meio da semana pelo Paris Saint-Germain, perdendo por 8 a 2 no placar agregado para os atuais campeões nas oitavas de final. Os Blues também foram punidos com uma proibição de nove meses de registrar jogadores da base, além de uma multa de 10,75 milhões de libras (13,7 milhões de dólares) por violar os regulamentos da competição quando Roman Abramovich era o proprietário do clube.

Rosenior admitiu antes da partida que tinha sido uma semana difícil. Ele disse aos repórteres: “Quando você perde jogos, sempre há um prejuízo associado a isso. Também estou eu, aprendendo sobre a equipe, sobre mim mesmo, minha comissão técnica e o clube. Aprendi muito esta semana. Há resiliência e determinação para consertar as coisas, tanto da equipe quanto da minha parte. Veremos nas próximas semanas o que acontecerá, e estou muito confiante quanto a isso.

“Desafios diferentes, todo técnico passa por momentos como este, semanas difíceis. Já passei por períodos desafiadores antes. No Strasbourg, perdemos jogos. Mas sempre encontrei maneiras de superar isso. Estamos nesse ponto novamente. Como grupo, precisamos encontrar uma maneira de lutar e superar um período difícil.”