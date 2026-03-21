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VÍDEO: Robert Sanchez comete mais uma gafe! Goleiro do Chelsea dá gol de presente ao Everton com erro grave
Sanchez volta a ser o centro das atenções
Sanchez cometeu alguns erros graves nesta temporada e passou por um susto logo no início da partida, quando demorou demais com a bola e Beto quase aproveitou. O goleiro conseguiu se recuperar, mas acabou dando de presente o segundo gol aos Toffees aos 30 minutos do segundo tempo. Beto marcou seu segundo gol na partida com um chute que Sanchez deveria ter defendido, mas que, de alguma forma, deixou passar por entre as pernas e cruzar a linha do gol. O Everton acabou vencendo a partida por 3 a 0, com Iliman Ndiaye marcando um terceiro gol brilhante para selar a vitória.
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A derrota agrava uma semana desastrosa para o Chelsea
A derrota para o Everton agrava uma semana desastrosa para o Chelsea. O time foi eliminado da Liga dos Campeões no meio da semana pelo Paris Saint-Germain, perdendo por 8 a 2 no placar agregado para os atuais campeões nas oitavas de final. Os Blues também foram punidos com uma proibição de nove meses de registrar jogadores da base, além de uma multa de 10,75 milhões de libras (13,7 milhões de dólares) por violar os regulamentos da competição quando Roman Abramovich era o proprietário do clube.
Rosenior admitiu antes da partida que tinha sido uma semana difícil. Ele disse aos repórteres: “Quando você perde jogos, sempre há um prejuízo associado a isso. Também estou eu, aprendendo sobre a equipe, sobre mim mesmo, minha comissão técnica e o clube. Aprendi muito esta semana. Há resiliência e determinação para consertar as coisas, tanto da equipe quanto da minha parte. Veremos nas próximas semanas o que acontecerá, e estou muito confiante quanto a isso.
“Desafios diferentes, todo técnico passa por momentos como este, semanas difíceis. Já passei por períodos desafiadores antes. No Strasbourg, perdemos jogos. Mas sempre encontrei maneiras de superar isso. Estamos nesse ponto novamente. Como grupo, precisamos encontrar uma maneira de lutar e superar um período difícil.”
- AFP
E agora?
O Chelsea enfrenta sérios problemas na baliza com Sanchez e Filip Jorgensen. Rosenior decidiu deixar Sanchez no banco e escalar Jorgensen como titular na partida de ida contra o PSG, mas viu o goleiro cometer um erro que levou o PSG a abrir 3 a 2 no Parc des Princes. Desde então, Jorgensen passou por uma pequena cirurgia devido a um problema na virilha e ficará afastado dos gramados por várias semanas, o que significa que Sanchez deve continuar como titular por enquanto, apesar de ter cometido outro erro grave.