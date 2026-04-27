A disputa contra o rebaixamento entre Zaragoza e Huesca tomou um rumo sombrio nos acréscimos, quando Andrada desencadeou uma das brigas mais chocantes já vistas no futebol espanhol. Já sob imensa pressão devido à sua posição na tabela, a tensão chegou ao auge quando os jogadores de ambas as equipes entraram em confronto em um final frenético, no qual o espírito esportivo foi completamente deixado de lado. O goleiro argentino de 35 anos, atualmente emprestado pelo gigante mexicano Monterrey, recebeu inicialmente um segundo cartão amarelo por empurrar Jorge Pulido nos momentos finais da partida. No entanto, em vez de se dirigir ao vestiário, Andrada correu em direção ao capitão do Huesca e acertou um soco certeiro no rosto do zagueiro, provocando um confronto generalizado entre os dois times.
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VÍDEO: Goleiro do Real Zaragoza perde completamente a cabeça e DÁ UM SOCO no rosto do adversário após ser expulso
O caos toma conta do clássico aragonês
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Andrada apresenta um pedido formal de desculpas
Após a partida, vencida pelo Huesca por 1 a 0 graças a um gol de Oscar Sielva, Andrada expressou profundo remorso por suas ações. “A verdade é que sinto muito, muito mesmo, pelo que aconteceu”, afirmou o goleiro. “Não é uma boa imagem para o clube, para a torcida e, principalmente, para um profissional como eu. Por isso, peço desculpas.”
O goleiro veterano, que afirma que seu único cartão vermelho anterior foi por uma mão fora da área, reconheceu a gravidade da situação. “Também quero pedir desculpas ao Jorge Pulido porque somos colegas e, sinceramente, a culpa foi minha, perdi o foco naquele momento e, bem, estou aqui para arcar com quaisquer consequências que a liga possa me impor”, acrescentou.
- (C)Getty Images
Técnicos reagem às repercussões do clássico
O técnico do Huesca, José Luis, refletiu sobre o final amargo do que deveria ter sido uma festa regional do futebol. “É difícil de explicar. Acho que foi uma perda total de controle”, disse ele. “Consigo me colocar no lugar deles, considerando o que estava em jogo e tudo mais. Mas é injustificável. É feio. Isso deveria ter sido uma celebração do futebol aragonês. Gostaria que as pessoas falassem sobre a partida, mesmo que tenha sido feia, com poucas jogadas, mas muito esforço.”
O técnico do Zaragoza, David Navarro, ecoou esses sentimentos, oferecendo suas próprias desculpas pela conduta de seus jogadores, enquanto o clube se prepara para as consequências de uma provável suspensão de vários jogos. Navarro observou que “há limites que não podemos ultrapassar”, já que ambos os clubes continuam em uma luta desesperada contra o rebaixamento, faltando apenas cinco jogos para o fim da temporada.