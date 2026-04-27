VÍDEO: Goleiro do Real Zaragoza perde completamente a cabeça e DÁ UM SOCO no rosto do adversário após ser expulso

Após a partida, vencida pelo Huesca por 1 a 0 graças a um gol de Oscar Sielva, Andrada expressou profundo remorso por suas ações. “A verdade é que sinto muito, muito mesmo, pelo que aconteceu”, afirmou o goleiro. “Não é uma boa imagem para o clube, para a torcida e, principalmente, para um profissional como eu. Por isso, peço desculpas.”

O goleiro veterano, que afirma que seu único cartão vermelho anterior foi por uma mão fora da área, reconheceu a gravidade da situação. “Também quero pedir desculpas ao Jorge Pulido porque somos colegas e, sinceramente, a culpa foi minha, perdi o foco naquele momento e, bem, estou aqui para arcar com quaisquer consequências que a liga possa me impor”, acrescentou.