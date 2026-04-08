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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Vídeo: Benzema lidera a goleada do Al-Hilal em Al-Khalid… e pressiona o Al-Nassr

Al Hilal
Al Hilal x Al-Kholood
Al-Kholood
Campeonato Saudita
M. Al-Harbi
S. Al-Dawsari
K. Benzema
Arábia Saudita
França

O "hat-trick" de Benzema e o gol de Salem Al-Dossari garantem uma goleada para o líder

O Al-Hilal conquistou uma goleada sobre o visitante Al-Khaloud por 6 a 0, na partida disputada na noite de quarta-feira no estádio “Al-Mamlakah Arena”, válida pela 29ª rodada do Campeonato Saudita Roshen da temporada 2025-2026. 

O resultado colocou o Al-Hilal de volta na trajetória de vitórias após o empate contra o Al-Taawoun na rodada anterior, aproximando-o ainda mais da liderança da tabela, ocupada pelo Al-Nassr com apenas dois pontos de vantagem.

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  • Um início promissor

    O jogo teve um início explosivo: mal haviam se passado dez minutos desde o apito inicial, e o Al-Hilal já havia conseguido impor seu domínio e marcar dois gols consecutivos, assumindo uma vantagem confortável sobre o visitante Al-Khaloud.

    Os donos da casa dominaram o jogo desde o início, aproveitando as oportunidades para abrir o placar logo no começo com Meteb Al-Harbi, antes de Karim Benzema marcar o segundo.

    A primeira meia hora foi marcada por um excelente desempenho ofensivo do Al-Hilal, que confirmou sua superioridade técnica e tática sobre o Al-Khaloud, que se manteve na defensiva durante a maior parte do jogo.

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  • Al-Harbi rouba a cena de Salem

    A partida começou em ritmo acelerado, com Salem Al-Dossari desperdiçando uma chance de ouro para colocar o Al-Hilal na frente logo aos dois minutos, ao chutar com força, mas a bola passou longe do gol do goleiro Juan Cuzani.

    Mas a resposta decisiva não se fez esperar: Muteb Al-Harbi marcou o primeiro gol do Al-Hilal aos sete minutos, aproveitando um passe decisivo de Sergej Milinković-Savić.

  • Segundo hat-trick de Benzema pelo Al-Hilal

    Benzema conseguiu marcar três gols contra o Al-Khulood aos 9, 31 e 5+45 minutos, sendo este o segundo hat-trick do atacante francês pelo Al-Hilal em sete partidas disputadas até o momento, elevando seu saldo para oito gols e duas assistências decisivas.

    Aos 9 minutos, o Al-Hilal marcou o segundo gol com Karim Benzema, em uma jogada que levou à interrupção da partida por alguns minutos, pois o árbitro recorreu ao VAR para confirmar a validade do gol.

    Aos 29 minutos, o Al-Hilal recebeu um pênalti. Karim Benzema se preparou para cobrá-lo, mas o atacante francês perdeu a chance após uma defesa espetacular do goleiro do Al-Khaloud, antes que a bola quicasse na frente do atacante do Al-Hilal, que a colocou no fundo da rede.

    Aos 45+4 minutos, Karim Benzema marcou seu terceiro gol contra o Al-Khaloud.

  • Salem participa do Festival dos Gols

    Salem Al-Dossari teve um momento de destaque durante a partida, que foi um verdadeiro festival de gols, ao marcar o quinto gol aos 56 minutos, em uma jogada bem organizada que executou de forma brilhante, com Murad Al-Hosawi dando um passe decisivo para o companheiro.

    A defesa do Al-Khaloud entrou em colapso total, o que levou o Al-Hilal a marcar mais gols. Aos 75 minutos, Leonardo marcou o sexto gol após receber um passe decisivo de Benzema.

  • O Al-Hilal mantém a segunda posição

    Após a grande vitória do Al-Hilal sobre o Al-Khulood na partida disputada nesta quarta-feira, válida pela 29ª rodada do Campeonato Saudita de Profissionais, o “Al-Hilal” manteve a segunda posição na tabela de classificação, com 65 pontos em 27 partidas (19 vitórias e 8 empates, sem nenhuma derrota). 

    O Al-Hilal vem atrás do líder Al-Nassr, que possui 55 pontos (com um saldo de gols muito superior a favor do Al-Hilal), o que mantém acirrada a disputa pelo título nas rodadas restantes. 

    Já o Al-Khaloud sofreu mais uma derrota pesada, que o manteve na 14ª posição com apenas 26 pontos, além de um fraco desempenho defensivo que reflete a dificuldade de sua missão em se manter longe da zona de rebaixamento. 

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