Vídeo: Benzema lidera a goleada do Al-Hilal em Al-Khalid… e pressiona o Al-Nassr

O Al-Hilal conquistou uma goleada sobre o visitante Al-Khaloud por 6 a 0, na partida disputada na noite de quarta-feira no estádio “Al-Mamlakah Arena”, válida pela 29ª rodada do Campeonato Saudita Roshen da temporada 2025-2026.

O resultado colocou o Al-Hilal de volta na trajetória de vitórias após o empate contra o Al-Taawoun na rodada anterior, aproximando-o ainda mais da liderança da tabela, ocupada pelo Al-Nassr com apenas dois pontos de vantagem.

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