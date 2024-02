Vice para garotos do Liverpool é fundo do poço para o Chelsea - e possível fim da linha para Mauricio Pochettino

Em Wembley, Blues foram humilhados pelos jovens de Jürgen Klopp e parecem não ter nenhum prognóstico positivo sob o comando do desgastado argentino

A Carabao Cup não é lá a competição mais prestigiada do futebol inglês. Os clubes de elite geralmente a tratam como um torneio de segunda categoria. Mas o titulo do Liverpool deste domingo (25), sobre o Chelsea, teve mais peso do que o habitual.

Os Reds entraram no jogo em meio a uma crise de lesões sem precedentes, sem seu trio de ataque titular - Mohamed Salah, Darwin Núñez e Diogo Jota. Ryan Gravenberch até foi a campo, mas por apenas 25 minutos, tendo que sair de maca após ser derrubado em uma entrada mais forte de Moisés Caicedo.

Ao final da prorrogação, a idade média da equipe do Liverpool era de menos de 22 anos, sendo que cinco dos 11 em campo tinham 20 ou menos. Virgil van Dijk foi o herói, marcando o gol do título, de cabeça, a dois minutos antes do apito final. O capitão será lembrado como destaque, claro, mas jogadores como Bobby Clark, James McConnell e Jayden Danns também eternizaram seus nomes nos livros de história do clube.

"Foram os jovens de Klopp contra os bilionários azuis," disse o comentarista da Sky Sports Gary Neville, após o gol de Van Dijk. "Estes são os últimos meses de Klopp [como treinador do Liverpool], mas é um dos momentos de maior orgulho que ele já viveu".

Todd Boehly, chefe da Clearlake Capital, aplicou quantias absurdas de dinheiro no Chelsea desde sua aquisição, em 2022, mas seu único retorno sobre seu investimento até agora tem sido o fracasso.

Os Blues finalmente atingiram o fundo do poço no domingo - e é difícil ver alguma luz no fim do túnel para Pochettino depois de uma derrota tão humilhante.