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Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Verdão líder e Fla embalado: os vencedores e perdedores da sétima rodada do Campeonato Brasileiro

O Brasileirão segue a todo vapor e, mesmo ainda no início, o torneio já entrega fortes emoções rodada após rodada

O Campeonato Brasileiro segue reafirmando por que é um dos torneios mais competitivos do planeta. Reviravoltas inesperadas, campanhas surpreendentes e crises que surgem de forma repentina fazem parte da essência da competição.

A cada rodada, o cenário pode mudar completamente: times que vivem o auge, outros que confirmam sua força e alguns que começam a ver sinais claros de instabilidade. Mesmo ainda no primeiro terço da temporada, o Brasileirão já começa a desenhar esses caminhos.

Mas, afinal, quem saiu por cima e quem terminou a rodada em baixa?

A GOAL mostra abaixo os vencedores e perdedores da sétima rodada do Brasileirão 2026.

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  • Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    PERDEDOR: John Textor e Botafogo

    O Botafogo vive um verdadeiro efeito dominó negativo neste início de temporada, e a cada rodada os problemas parecem se acumular.

    A derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, por si só, já seria um resultado difícil, mas está longe de ser o maior problema do clube neste momento.

    Na zona de rebaixamento, ainda sem vencer no campeonato e convivendo com a ameaça de um novo transfer ban por conta de pendências envolvendo Thiago Almada e o Atlanta United, o cenário é alarmante.

    Nesse contexto, o principal “derrotado” no momento é John Textor.

    Se por um lado o empresário foi peça-chave no crescimento recente do clube, por outro, também passa a ser diretamente cobrado pela crise atual. O ambiente é de incerteza, e o futuro, ao menos por agora, não inspira confiança.

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  • Flamengo v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: a defesa do Flamengo

    O Flamengo também vive um novo momento sob o comando de Leonardo Jardim, e há motivos claros para o otimismo da torcida.

    A equipe segue invicta com o treinador e acumula três vitórias consecutivas no Brasileirão, mostrando evolução consistente.

    Mas o principal destaque está no sistema defensivo.

    Além dos bons resultados, o time ainda não sofreu gols desde a chegada do português, evidenciando uma mudança importante na organização da equipe.

    Com um ataque naturalmente forte, a solidez defensiva se torna um diferencial importante na briga pelas primeiras posições.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Juan Pablo Vojvoda

    Se há algo implacável no futebol brasileiro, é a pressão sobre treinadores, e Juan Pablo Vojvoda é a mais nova vítima desse cenário.

    O argentino foi demitido do Santos após mais um resultado negativo, desta vez a derrota de virada para o Internacional, dentro da Vila Belmiro.

    Apesar de ter sido importante na manutenção do clube na primeira divisão em momentos anteriores, Vojvoda não conseguiu fazer o time evoluir nesta temporada.

    A eliminação precoce no Campeonato Paulista e o início irregular no Brasileirão pesaram na decisão da diretoria.

    Ele deixa o Santos em situação delicada, próximo da zona de rebaixamento e sem sinais claros de reação, mesmo com nomes de peso como Neymar e Gabigol no elenco.

  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Jhon Arias

    Uma das contratações mais badaladas do futebol brasileiro na temporada, Jhon Arias começa a justificar o investimento feito pelo Palmeiras.

    O colombiano marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde e vem acumulando boas atuações, ganhando cada vez mais espaço no time comandado por Abel Ferreira.

    O desempenho recente rendeu elogios públicos do treinador e reforça a confiança no crescimento do jogador dentro da equipe.

    Além disso, Arias também volta ao radar da seleção colombiana, sendo convocado para os últimos testes antes da Copa do Mundo, um indicativo claro de sua evolução.

    Ainda é cedo para projeções mais definitivas, mas, até aqui, o Palmeiras tem motivos de sobra para celebrar o impacto positivo do camisa 11.

  • TOPSHOT-FBL-BRA-VASCO-FLUMINENSEAFP

    VENCEDOR: Vasco da Gama

    A chegada de Renato Gaúcho mudou o ambiente no Vasco, e os resultados já começam a aparecer dentro de campo.

    Desde a estreia do treinador, a equipe somou sete pontos em nove possíveis. Mais do que os números, chama a atenção o peso dos adversários enfrentados.

    Vitórias sobre Palmeiras e Fluminense, incluindo uma virada marcante de 2 a 0 para 3 a 2 no clássico, e um empate movimentado por 3 a 3 contra o Cruzeiro mostram um time mais competitivo e confiante.

    O início é animador e já reacende a esperança da torcida, que volta a acreditar em uma temporada mais estável.


  • Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: recorde de partidas sem 0 a 0

    O Brasileirão 2026 vinha escrevendo um capítulo histórico no quesito gols, e isso ajudava a elevar ainda mais o nível da competição.

    O torneio alcançou a marca impressionante de 65 jogos consecutivos sem um empate por 0 a 0, ultrapassando um recorde que estava vigente desde 1964 no futebol brasileiro.

    No entanto, a sequência chegou ao fim na sétima rodada, com o empate sem gols entre Chapecoense e Corinthians.

    Apesar do fim da marca, o feito já entra para a história e reforça o caráter ofensivo e imprevisível desta edição.

    Fica o parâmetro para as próximas temporadas: um campeonato cada vez mais dinâmico, recheado de gols, emoção e tudo aquilo que torna o Brasileirão único.