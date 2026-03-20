Verdão líder e Fla embalado: os vencedores e perdedores da sétima rodada do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro segue reafirmando por que é um dos torneios mais competitivos do planeta. Reviravoltas inesperadas, campanhas surpreendentes e crises que surgem de forma repentina fazem parte da essência da competição.

A cada rodada, o cenário pode mudar completamente: times que vivem o auge, outros que confirmam sua força e alguns que começam a ver sinais claros de instabilidade. Mesmo ainda no primeiro terço da temporada, o Brasileirão já começa a desenhar esses caminhos.

Mas, afinal, quem saiu por cima e quem terminou a rodada em baixa?

A GOAL mostra abaixo os vencedores e perdedores da sétima rodada do Brasileirão 2026.



