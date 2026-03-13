Vencedores e perdedores da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026

O Campeonato Brasileiro é, sem dúvida, um dos torneios mais competitivos do mundo. Reviravoltas inesperadas, campanhas surpreendentes e crises repentinas fazem parte da essência da competição.

Cada rodada pode representar o auge de uma equipe, a confirmação de sua força ou o início de uma crise. Mesmo ainda no começo da temporada, o Brasileirão já começa a desenhar alguns desses cenários.

Mas, afinal, quem saiu por cima e quem terminou a rodada em baixa?

A GOAL mostra abaixo os vencedores e perdedores da quinta rodada do Brasileirão 2026.