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Sao Paulo v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Vencedores e perdedores da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026

O Brasileirão segue a todo vapor e, mesmo ainda no início, o torneio já conta com fortes emoções até aqui

O Campeonato Brasileiro é, sem dúvida, um dos torneios mais competitivos do mundo. Reviravoltas inesperadas, campanhas surpreendentes e crises repentinas fazem parte da essência da competição.

Cada rodada pode representar o auge de uma equipe, a confirmação de sua força ou o início de uma crise. Mesmo ainda no começo da temporada, o Brasileirão já começa a desenhar alguns desses cenários.

Mas, afinal, quem saiu por cima e quem terminou a rodada em baixa?

A GOAL mostra abaixo os vencedores e perdedores da quinta rodada do Brasileirão 2026.

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  • Sao Paulo v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: São Paulo

    O São Paulo terminou a rodada em alta. O Tricolor paulista venceu a Chapecoense por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada do Brasileirão.

    Os gols da vitória vieram justamente dos dois principais nomes ofensivos da equipe: Luciano e Calleri.

    O resultado chega em um momento importante para o clube. Nos últimos dias, o São Paulo viveu uma semana turbulenta com a demissão de Hernán Crespo e a contratação de Roger Machado, decisão que gerou forte resistência por parte da torcida.

    Com a vitória e a liderança, o Tricolor tenta transformar o momento de tensão em um novo capítulo de estabilidade, e, quem sabe, de protagonismo na briga pelo título.

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  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Neymar

    Neymar não tem vivido os momentos mais tranquilos com a camisa do Santos, e sua presença nesta lista nem sequer tem relação direta com o que aconteceu dentro de campo contra o Mirassol. Afinal, o atacante sequer entrou em campo.

    O contexto, no entanto, chamou atenção. Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, anunciou que viajaria até Mirassol para acompanhar a partida de perto. Naturalmente, a expectativa era de que o italiano estivesse interessado em observar Neymar em ação, pensando na última convocação antes da Copa do Mundo.

    Mas o camisa 10 santista não foi sequer relacionado para o jogo. O motivo divulgado foi controle de carga, mesmo após o jogador passar duas semanas sem atuar, após a eliminação para o Novorizontino nas quartas do Paulistão.

    Ancelotti não perdeu a viagem e acompanhou o empate por 2 a 2 do Santos no estádio. Ainda assim, dificilmente deixou o local sem certa frustração por não ter visto Neymar em campo.

  • Vasco Da Gama v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Renato Gaúcho

    Irreverente e sempre protagonista no futebol brasileiro, Renato Gaúcho dispensa apresentações. Dono de um estilo marcante dentro e fora de campo, o treinador segue sendo um dos personagens mais carismáticos do futebol brasileiro.

    Agora no comando do Vasco, Renato teve logo de cara um desafio complicado em sua estreia: enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira, que, vale lembrar, estava suspenso para a partida.

    Mesmo diante do favoritismo alviverde, o Cruzmaltino mostrou outra postura em campo e conquistou uma vitória convincente em São Januário, evidenciando um impacto imediato da chegada do novo comandante.

    O resultado também teve um peso simbólico importante. O Vasco não vencia o Palmeiras desde 2015 e não derrotava o adversário em São Januário desde 2012, um tabu que finalmente foi quebrado na estreia de Renato.

    Se o trabalho do treinador trará resultados consistentes ao longo da temporada, ainda é cedo para afirmar. Mas, pelo menos por enquanto, o efeito inicial já foi suficiente para devolver entusiasmo e esperança à torcida vascaína.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: "Novo" Flamengo

    O Flamengo iniciou um novo capítulo após a saída de Filipe Luís. Para o lugar do ex-treinador, o clube apostou em Leonardo Jardim, que teve logo de cara um desafio considerável: estrear no Brasileirão justamente contra seu ex-clube, o Cruzeiro.

    A resposta foi positiva. O Flamengo venceu com autoridade por 2 a 0, em uma atuação convincente e com participação direta de dois jogadores que prometem ser peças importantes no novo ciclo da equipe: Pedro e Jorge Carrascal, autores dos gols da partida.

    A missão de substituir Filipe Luís não será simples, principalmente pelo impacto que o ex-treinador teve no clube.

    Ainda assim, se o início servir de indicativo, o torcedor rubro-negro tem motivos para acreditar em uma temporada promissora.

  • Internacional v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Cruzeiro e Internacional

    A rodada atual também trouxe preocupações para dois clubes tradicionais: Cruzeiro e Internacional.

    No caso do Cruzeiro, o cenário ainda é negativo. Após conquistar o Campeonato Mineiro e aliviar parte da pressão sobre Tite, o clube voltou a viver momentos difíceis no Brasileirão.

    Perder para o Flamengo no Maracanã não chega a ser algo surpreendente no contexto atual do futebol brasileiro. O problema é a posição do time na tabela.

    Depois de cinco rodadas, o Cruzeiro ocupa a lanterna da competição, com apenas dois pontos somados. Um início que acende o sinal de alerta e exige reação imediata.

    A situação do Internacional é ainda mais desanimadora. O Colorado soma os mesmos dois pontos do Cruzeiro e só não aparece na última colocação por conta do saldo de gols.

    Após perder o Gauchão para o rival Grêmio por 4 a 1 no agregado, o Inter voltou suas atenções para o Brasileirão, mas ainda parece carregar os efeitos de uma fase instável que já vinha desde a temporada passada.

    Na rodada, a equipe foi derrotada pelo Atlético-MG por 1 a 0, sofrendo o gol logo no início da partida e sem conseguir demonstrar reação consistente ao longo do jogo.

    Até aqui, o time ainda não mostrou sinais claros de recuperação em 2026.

  • Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: A "festa" para Jesse Lingard

    A chegada de Jesse Lingard ao Corinthians foi cercada de enorme expectativa.

    A contratação do meia inglês movimentou o noticiário esportivo e colocou o clube paulista novamente no centro das atenções.

    No primeiro jogo acompanhando o novo time, ainda dos camarotes da Neo Química Arena, Lingard foi recebido com festa pela torcida. Houve até um bandeirão com o rosto do jogador nas arquibancadas.

    Dentro de campo, porém, o cenário foi bem diferente. Carregando o "peso" de ser um dos times a serem batidos na temporada, após se tornar campeão da Copa do Brasil e da Supercopa, o Corinthians acabou derrotado pelo Coritiba por 2 a 0.

    Uma derrota inesperada que aumenta a desconfiança em torno do momento da equipe, que já vinha sendo questionada após não conseguir chegar à final do Campeonato Paulista.

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