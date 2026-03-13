Vencedores e perdedores da quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2026

A rodada atual também trouxe preocupações para dois clubes tradicionais: Cruzeiro e Internacional.
No caso do Cruzeiro, o cenário ainda é negativo. Após conquistar o Campeonato Mineiro e aliviar parte da pressão sobre Tite, o clube voltou a viver momentos difíceis no Brasileirão.
Perder para o Flamengo no Maracanã não chega a ser algo surpreendente no contexto atual do futebol brasileiro. O problema é a posição do time na tabela.
Depois de cinco rodadas, o Cruzeiro ocupa a lanterna da competição, com apenas dois pontos somados. Um início que acende o sinal de alerta e exige reação imediata.
A situação do Internacional é ainda mais desanimadora. O Colorado soma os mesmos dois pontos do Cruzeiro e só não aparece na última colocação por conta do saldo de gols.
Após perder o Gauchão para o rival Grêmio por 4 a 1 no agregado, o Inter voltou suas atenções para o Brasileirão, mas ainda parece carregar os efeitos de uma fase instável que já vinha desde a temporada passada.
Na rodada, a equipe foi derrotada pelo Atlético-MG por 1 a 0, sofrendo o gol logo no início da partida e sem conseguir demonstrar reação consistente ao longo do jogo.
Até aqui, o time ainda não mostrou sinais claros de recuperação em 2026.