Valverde, o segredo por trás do hat-trick: a jogada tática de Arbeloa

Após o jogo, Valverde falou aos microfones da Movistar, revelando também o segredo do seu hat-trick: “Foi incrível, qualquer um sonharia com uma noite como esta. Quero agradecer aos meus companheiros de equipe que me apoiam. Não sei se foi a minha melhor atuação de sempre, mas certamente em termos de gols.Foi o treinador que me pediu para jogar mais avançado, disse-me para avançar, atacar e estar presente nas situações de perigo”. Sobre o jogo da volta, Valverde disse: “O City pressiona alto e joga com marcação individual, o que significa que podemos ter espaço para explorar nas suas costas”.