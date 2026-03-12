Um, dois, três. Hat-trick. E o Santiago Bernabeu aplaude de pé. Mbappé? Não, ele nem sequer jogou essa partida. E também não são Haaland, Semenyo ou outros jogadores de Guardiola. Quem marcou três gols na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City foi Federico Valverde, que mais uma vez se confirma como um dos melhores meio-campistas do mundo. Meio-campista box to box, mas também lateral direito, quando necessário; com números de meia-atacante: nesta temporada, ele participou de 18 gols do Real Madrid, marcou 6 gols e deu 12 assistências. Números fenomenais.
Valverde, o segredo por trás do hat-trick: a jogada tática de Arbeloa
Após o jogo, Valverde falou aos microfones da Movistar, revelando também o segredo do seu hat-trick: “Foi incrível, qualquer um sonharia com uma noite como esta. Quero agradecer aos meus companheiros de equipe que me apoiam. Não sei se foi a minha melhor atuação de sempre, mas certamente em termos de gols.Foi o treinador que me pediu para jogar mais avançado, disse-me para avançar, atacar e estar presente nas situações de perigo”. Sobre o jogo da volta, Valverde disse: “O City pressiona alto e joga com marcação individual, o que significa que podemos ter espaço para explorar nas suas costas”.
