Vaiado após gol do Panamá, Alisson quebra silêncio e fala sobre pressão

A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá terminou com saldo positivo para a seleção brasileira, mas também reservou um momento desconfortável para Alisson. Titular no primeiro tempo do amistoso disputado no Maracanã, o goleiro ouviu vaias de parte da torcida após o gol marcado pelos panamenhos e precisou lidar com questionamentos sobre o lance após a partida.

Sem se incomodar com a situação, o camisa 1 tratou o episódio com naturalidade e até bom humor.

"Vida de goleiro. Mesmo quando tu não tem culpa, é culpado", brincou Alisson depois do apito final.

O gol do Panamá saiu aos 13 minutos da etapa inicial. Amir Murillo cobrou falta da entrada da área, a bola desviou em Matheus Cunha na barreira e mudou completamente de direção, sem chances de defesa para o goleiro brasileiro.

Apesar disso, Alisson reconheceu que o lance serve como alerta para a equipe antes da Copa do Mundo.