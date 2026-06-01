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Alisson Brazil 2025Getty
Luis Felipe Gonçalves

Vaiado após gol do Panamá, Alisson quebra silêncio e fala sobre pressão

A. Becker
Brasil x Panamá
Brasil
Panamá
Amistosos
Copa do Mundo

Goleiro da seleção minimiza reação da torcida após gol sofrido contra o Panamá e garante estar 100% recuperado para o Mundial

A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá terminou com saldo positivo para a seleção brasileira, mas também reservou um momento desconfortável para Alisson. Titular no primeiro tempo do amistoso disputado no Maracanã, o goleiro ouviu vaias de parte da torcida após o gol marcado pelos panamenhos e precisou lidar com questionamentos sobre o lance após a partida.

Sem se incomodar com a situação, o camisa 1 tratou o episódio com naturalidade e até bom humor.

"Vida de goleiro. Mesmo quando tu não tem culpa, é culpado", brincou Alisson depois do apito final.

O gol do Panamá saiu aos 13 minutos da etapa inicial. Amir Murillo cobrou falta da entrada da área, a bola desviou em Matheus Cunha na barreira e mudou completamente de direção, sem chances de defesa para o goleiro brasileiro.

Apesar disso, Alisson reconheceu que o lance serve como alerta para a equipe antes da Copa do Mundo.

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  • Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    "Azar é do goleiro"

    Experiente e acostumado à pressão de atuar em grandes competições, Alisson destacou que a posição naturalmente concentra responsabilidades quando a bola entra.

    "Existe um ditado no Brasil: azar é do goleiro. Sempre que sai um gol, a culpa acaba sendo do goleiro, independentemente do que aconteceu. A carreira inteira é assim. Sofrer um gol é a pior coisa que pode acontecer para quem joga nessa posição", afirmou.

    Para o arqueiro, o empate momentâneo do Panamá não deve ser tratado como erro individual.

    "Quando tomamos um gol, erramos como grupo. Foi um momento de azar, mas também algo que precisamos corrigir para que não aconteça durante a Copa. O mais importante é não ficar preso ao erro durante a partida e continuar ajudando a equipe."

    Durante os 45 minutos em que esteve em campo, Alisson participou ativamente da construção das jogadas, acertou dez dos doze passes que tentou e fez quatro intervenções, incluindo uma defesa importante em finalização de Cecilio Waterman nos acréscimos do primeiro tempo.

    No intervalo, foi substituído por Ederson em uma das dez mudanças promovidas por Carlo Ancelotti. Apenas Léo Pereira permaneceu em campo durante os 90 minutos.

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    Recuperado e focado na Copa

    Mais do que ganhar ritmo de jogo, o amistoso representou um passo importante na recuperação física do goleiro. Alisson ficou cerca de dois meses afastado por uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e voltou a atuar recentemente pelo Liverpool.

    A partida contra o Panamá foi apenas sua segunda desde o retorno aos gramados.

    "Eu sou a pessoa que mais cobra de mim mesmo. Ninguém vai me exigir mais do que eu me exijo. Minha preocupação é estar sempre na melhor condição possível para ajudar a equipe", disse.

    O goleiro garantiu que chega à Copa do Mundo totalmente recuperado.

    "Me sinto muito bem. Talvez eu tenha ficado até mais tempo parado do que precisava, justamente pela preocupação de chegar ao Mundial nas melhores condições. Hoje estou fisicamente 100%."

    Alisson também ressaltou que a experiência acumulada ao longo da carreira ajuda nesse processo de retomada.

    "O ideal é jogar o máximo possível, mas a experiência também conta muito. Nem sempre você precisa de tantos jogos para recuperar o ritmo."

    A seleção embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos. Antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho contra Marrocos, a equipe de Carlo Ancelotti ainda enfrenta o Egito, no próximo sábado, em Cleveland, no último amistoso preparatório.

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