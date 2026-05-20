Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

A camisa titular do México combina tradição e futuro, com uma base em verde escuro sobre a qual se destacam padrões geométricos de inspiração asteca. A camisa celebra a paixão de uma nação que vive e respira futebol, capturando a energia que une gerações de torcedores. Na parte de trás do pescoço está a frase “SOMOS MÉXICO” — “Nós somos o México” —, uma mensagem poderosa de união e orgulho nacional. Toques modernos, como listras marcantes nos ombros e a avançada tecnologia de resfriamento da adidas, também estão presentes, garantindo que desempenho e identidade coexistam perfeitamente.

O uniforme titular já está disponível para compra. A versão autêntica custa cerca de € 135, enquanto a réplica é vendida por aproximadamente € 90 nas principais lojas, com preços semelhantes no Reino Unido: £ 120 para a autêntica e £ 85 para a réplica.