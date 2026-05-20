Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

O México chega à Copa do Mundo da FIFA 2026 — que será co-sediada em seu próprio território — com um uniforme que mantém uma forte ligação com suas raízes, ao mesmo tempo em que abraça o futuro. Desenhada pela adidas, a camisa titular transmite o orgulho nacional por meio de motivos pré-hispânicos e um corte moderno de alto desempenho. Para os torcedores, é mais do que apenas uma camisa de jogo: é um símbolo de união, tradição e do amor do México pelo futebol.
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