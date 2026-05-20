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Mexico 2026 World Cup kit - Diego Lainezadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

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Copa do Mundo

A tradição se une à inovação nos novos uniformes da seleção mexicana para a Copa do Mundo

O México chega à Copa do Mundo da FIFA 2026 — que será co-sediada em seu próprio território — com um uniforme que mantém uma forte ligação com suas raízes, ao mesmo tempo em que abraça o futuro. Desenhada pela adidas, a camisa titular transmite o orgulho nacional por meio de motivos pré-hispânicos e um corte moderno de alto desempenho. Para os torcedores, é mais do que apenas uma camisa de jogo: é um símbolo de união, tradição e do amor do México pelo futebol.

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Loja: Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Mexico World Cup 2026@adidasMX

    Equipamento titular do México

    A camisa titular do México combina tradição e futuro, com uma base em verde escuro sobre a qual se destacam padrões geométricos de inspiração asteca. A camisa celebra a paixão de uma nação que vive e respira futebol, capturando a energia que une gerações de torcedores. Na parte de trás do pescoço está a frase “SOMOS MÉXICO” — “Nós somos o México” —, uma mensagem poderosa de união e orgulho nacional. Toques modernos, como listras marcantes nos ombros e a avançada tecnologia de resfriamento da adidas, também estão presentes, garantindo que desempenho e identidade coexistam perfeitamente.

    O uniforme titular já está disponível para compra. A versão autêntica custa cerca de € 135, enquanto a réplica é vendida por aproximadamente € 90 nas principais lojas, com preços semelhantes no Reino Unido: £ 120 para a autêntica e £ 85 para a réplica.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Uniforme de visitante do México

    Inspirada na rica história do México, a camisa de visitante apresenta um desenho cinza que cobre toda a superfície sobre um fundo branco, inspirado nos padrões conhecidos como “Grecas”, presentes na arquitetura e na arte tradicionais. O motivo recorrente em toda a peça apresenta um padrão repetitivo de escadas abstratas, fazendo referência às fachadas em degraus frequentemente encontradas nos edifícios tradicionais mexicanos. A frase “SOMOS MÉXICO”, que significa “Nós somos o México”, está inscrita na parte de trás do pescoço e simboliza a união e a paixão que definem o espírito mexicano antes de sediar sua terceira Copa do Mundo da FIFA, um recorde. 

    O uniforme de visitante já está disponível para compra. A versão autêntica custa cerca de € 135, enquanto a réplica é vendida por aproximadamente € 90 nas principais lojas, com preços semelhantes no Reino Unido: £ 120 para a autêntica e £ 85 para a réplica.

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  • Mexico Third kit adidas

    Terceiro uniforme do México

    A adidas lançou o novo terceiro uniforme da Seleção Mexicana sob o conceito “Mexican Wa(y)ve”. A nova camisa incorpora um padrão “MX” tonal e elegante em toda a peça. O uniforme, com gola em V e detalhes cuidadosamente trabalhados, integra a mensagem “Somos México” como um apelo à união. Esta camisa é posicionada como um símbolo de identidade nacional, em homenagem ao México, o único país na história a sediar três Copas do Mundo, marcando um marco no futebol internacional. 

    O terceiro uniforme já está disponível para compra. A versão autêntica custa cerca de € 135, enquanto a réplica é vendida por aproximadamente € 90 nas principais lojas, com preços semelhantes no Reino Unido: £ 120 para a autêntica e £ 85 para a réplica.

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  • Mexico Artists Series kit World Soccer Shop

    Equipamentos da Série Artistas da Mexico World Soccer Shop

    A World Soccer Shop e a adidas uniram forças para lançar uma série de colaborações com artistas, apresentando novos uniformes das seleções nacionais personalizados por artistas independentes de cada país. O primeiro lançamento destaca o México, com os uniformes de casa e de fora reimaginados por Brian Herrera, um artista radicado em Chicago que cresceu jogando futebol nas ruas de Veracruz. Seu design exclusivo traz uma perspectiva culturalmente enraizada para uma das torcidas mais apaixonadas do torneio.

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