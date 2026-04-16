Uniformes do Canadá para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O Canadá revelou seus tão esperados uniformes para a Copa do Mundo da FIFA 2026, com a Nike finalmente apresentando um visual exclusivo para o país co-anfitrião.

Depois de perder a oportunidade de ter um design exclusivo em 2022, desta vez a seleção canadense entra em uma Copa do Mundo em casa com uma identidade ousada chamada “Full Tilt”, que combina tradição, inovação e um simbolismo nacional inconfundível.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Canadá para a Copa do Mundo de 2026, incluindo os designs dos uniformes de casa e de fora, detalhes do lançamento e quanto custam.

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