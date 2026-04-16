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Canada 2026 home and away kitNike
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes do Canadá para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Os uniformes do Canadá para a Copa do Mundo de 2026 finalmente transmitem identidade, ambição e um design marcante

O Canadá revelou seus tão esperados uniformes para a Copa do Mundo da FIFA 2026, com a Nike finalmente apresentando um visual exclusivo para o país co-anfitrião.

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Depois de perder a oportunidade de ter um design exclusivo em 2022, desta vez a seleção canadense entra em uma Copa do Mundo em casa com uma identidade ousada chamada “Full Tilt”, que combina tradição, inovação e um simbolismo nacional inconfundível.

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Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Canadá para a Copa do Mundo de 2026, incluindo os designs dos uniformes de casa e de fora, detalhes do lançamento e quanto custam.

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Loja: Uniformes do Canadá para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Canada 2026 home kitNike

    Equipamento do Canadá

    O uniforme titular do Canadá para 2026 mantém-se fiel à tradição, mas eleva-a com um design moderno e marcante. A camisa é predominantemente vermelha, com um impressionante desenho da folha de bordo em dois tons na parte da frente, uma clara referência ao símbolo mais icônico do país.

    A Nike colocou a folha de bordo como elemento central, representando união e impulso para a frente, enquanto detalhes sutis de desempenho se inspiram nas roupas de atividades ao ar livre canadenses. Detalhes em preto e acabamentos refinados adicionam contraste, enquanto a construção geral utiliza a mais recente tecnologia Aero-FIT da Nike para melhorar a ventilação e o conforto em campo.

    O resultado é um uniforme que transmite um ar clássico e assertivo — projetado para se destacar em casa.

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    Uniforme de visitante do Canadá

    O uniforme de visitante do Canadá adota uma abordagem muito mais experimental, apostando em uma estética mais sombria e agressiva. A camisa apresenta uma base preta com um padrão gráfico caótico em branco, projetado para lembrar gelo fraturado, uma referência à cultura dos esportes de inverno do país e à sua resiliência.

    Essa direção visual ousada está alinhada com a abordagem mais ampla da Nike para 2026, na qual os uniformes de visitante são concebidos como declarações voltadas para o futuro, em vez de alternativas tradicionais.

    É um contraste marcante com o uniforme titular, oferecendo uma identidade distinta que reflete tanto ousadia quanto energia rumo ao torneio.

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