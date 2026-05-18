Uniformes de Curaçao para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O tema dos uniformes de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 é “Identidade da Ilha”, com a adidas incorporando harmoniosamente a geografia natural e a rica herança cultural do país nos designs. Como esta é a histórica primeira participação do país em uma Copa do Mundo, os uniformes se concentraram fortemente em celebrar o que torna essa ilha caribenha única.
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