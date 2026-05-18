Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Curaçao 2026 kitsadidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes de Curaçao para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

SHOPPING
Camisas de futebol
Copa do Mundo
Curaçao

Divulgados os uniformes de Curaçao para 2026 — camisetas que comemoram a estreia da ilha na Copa do Mundo.

O tema dos uniformes de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 é “Identidade da Ilha”, com a adidas incorporando harmoniosamente a geografia natural e a rica herança cultural do país nos designs. Como esta é a histórica primeira participação do país em uma Copa do Mundo, os uniformes se concentraram fortemente em celebrar o que torna essa ilha caribenha única.

Mais notícias sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026:

  • 👕 Uniformes da Copa do Mundo de 2026: todas as camisas das principais seleções reveladas
  • 🎟️ Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026
  • 📺 Onde assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026
  • ⚽️ Bola da Copa do Mundo da FIFA 2026: onde comprar a adidas Trionda

Loja: Uniformes de Curaçao para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Equipamento titular de Curaçao

    O uniforme titular de Curaçao para a Copa do Mundo de 2026 é o último uniforme da adidas do torneio a vazar, e faz forte referência à imagem da ilha. A camisa apresenta um padrão gráfico distinto nas mangas, composto por linhas circulares onduladas em azul mais claro. Esse design é diretamente inspirado nas ondas que cercam a ilha caribenha, prestando homenagem ao mar.



  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Uniforme de visitante de Curaçao

    O uniforme de visitante de Curaçao celebra a capital, Willemstad, e os edifícios coloridos dos bairros de Punda e Otrobanda. Esses bairros, considerados Patrimônio Mundial da UNESCO, caracterizam-se por fachadas vibrantes e iluminadas pelo sol, e são representados neste design por meio de uma base em amarelo pastel e listras em tons marcantes de rosa, turquesa e laranja. Completando a estética, há detalhes azuis intricados que percorrem as mangas, os punhos e o contorno do logotipo da adidas e do emblema nacional.