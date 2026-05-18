Uniformes de Curaçao para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O uniforme de visitante de Curaçao celebra a capital, Willemstad, e os edifícios coloridos dos bairros de Punda e Otrobanda. Esses bairros, considerados Patrimônio Mundial da UNESCO, caracterizam-se por fachadas vibrantes e iluminadas pelo sol, e são representados neste design por meio de uma base em amarelo pastel e listras em tons marcantes de rosa, turquesa e laranja. Completando a estética, há detalhes azuis intricados que percorrem as mangas, os punhos e o contorno do logotipo da adidas e do emblema nacional.