Uniformes da Tunísia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O tema central dos uniformes da Tunísia para 2026 é uma homenagem direta ao famoso apelido da seleção nacional, as “Águias de Cartago”. A Kappa concebeu toda a coleção em torno desse conceito, combinando a identidade nacional tradicional tunisiana com um visual moderno e impactante para a Copa do Mundo.

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