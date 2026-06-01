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Tunisia 2026 kitsKappa
Renuka Odedra

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Uniformes da Tunísia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Tunísia

Divulgados os uniformes da Tunísia para 2026

O tema central dos uniformes da Tunísia para 2026 é uma homenagem direta ao famoso apelido da seleção nacional, as “Águias de Cartago”. A Kappa concebeu toda a coleção em torno desse conceito, combinando a identidade nacional tradicional tunisiana com um visual moderno e impactante para a Copa do Mundo.

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Loja: Uniformes da Tunísia para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Equipamento titular da Tunísia

    A camisa titular apresenta um fundo branco limpo e nítido, combinado com detalhes em vermelho vivo. Sua característica marcante é um desenho sutil e elegante de uma pena de águia que se estende pelos ombros e mangas, emoldurado por uma gola redonda clássica.



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    Uniforme de visitante da Tunísia

    O uniforme de visitante utiliza o mesmo modelo e o mesmo desenho de penas, mas inverte completamente a paleta de cores, apresentando uma base vermelha vibrante que contrasta com os detalhes gráficos em branco nítido, a fim de manter uma aparência unificada para o torneio.



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    Terceiro uniforme da Tunísia

    Para uma alternativa mais elegante, a Kappa lançou um terceiro uniforme discreto, totalmente preto. Esta camisa se destaca pelas inserções de malha estruturada nos painéis da frente e das costas, pelo emblema da equipe em cores e por uma gola com corte em V sutil, em vez da gola redonda padrão.