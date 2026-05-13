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Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Um visual novo e ousado para a La Roja: por dentro das impressionantes camisas da Espanha para a Copa do Mundo de 2026.

Os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 chegam com uma identidade renovada, mas rica em tradição. A Adidas apresenta um conjunto enraizado no DNA futebolístico do país, combinando tons clássicos com detalhes modernos, em preparação para a campanha da La Roja na América do Norte.

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LOJA: Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular da Espanha

    A camisa titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 traz um toque contemporâneo a uma das combinações de cores mais reconhecíveis do futebol mundial. Uma base vermelha lisa serve de pano de fundo para finas listras amarelas repetidas, inspiradas diretamente na bandeira espanhola e no escudo nacional. Na parte de trás do pescoço, a palavra “ESPAÑA” está impressa, como um toque sutil, mas significativo, concebido para levar o espírito da nação a cada partida.

    A Adidas combina a camisa com shorts azul-marinho com detalhes em vermelho e amarelo, e meias azul-marinho que dão continuidade à paleta de cores nacional, criando um visual coeso da cabeça aos pés que une tradição com tecnologia de desempenho moderna.

    O uniforme titular foi lançado oficialmente em 6 de novembro de 2025, disponível na loja global da adidas, na loja da RFEF e nos principais parceiros de varejo. O preço fica em aproximadamente £ 85 para a réplica para adultos, £ 120 para a versão autêntica de jogador e cerca de £ 60 para crianças, dependendo do varejista.

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    Uniforme de visitante da Espanha

    O design da camisa de visitante da Espanha remete à ilustre história literária do país. Um intrincado padrão em tom de pirita, inspirado nos desenhos e ilustrações encontrados em livros clássicos e manuscritos, destaca-se sobre uma base em tom de creme que reflete a cor de uma página. As mangas e a gola apresentam detalhes em dourado e bordô, enquanto a palavra “ESPAÑA” está gravada na parte de trás do pescoço, com a letra Ñ característica celebrando a língua espanhola e seu patrimônio cultural.

    Os preços ficam em aproximadamente £85 para a réplica para adultos, £120 para a versão autêntica de jogador e cerca de £60 para crianças, dependendo do revendedor.

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