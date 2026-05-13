Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 chegam com uma identidade renovada, mas rica em tradição. A Adidas apresenta um conjunto enraizado no DNA futebolístico do país, combinando tons clássicos com detalhes modernos, em preparação para a campanha da La Roja na América do Norte.
Mais notícias sobre a Copa do Mundo da FIFA 2026:
- 👕 Uniformes da Copa do Mundo de 2026: todas as camisas das principais seleções reveladas
- 🎟️ Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026
- 📺 Onde assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026
- ⚽️ Bola da Copa do Mundo da FIFA 2026: Onde comprar a adidas Trionda