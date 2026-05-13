Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A camisa titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 traz um toque contemporâneo a uma das combinações de cores mais reconhecíveis do futebol mundial. Uma base vermelha lisa serve de pano de fundo para finas listras amarelas repetidas, inspiradas diretamente na bandeira espanhola e no escudo nacional. Na parte de trás do pescoço, a palavra “ESPAÑA” está impressa, como um toque sutil, mas significativo, concebido para levar o espírito da nação a cada partida.

A Adidas combina a camisa com shorts azul-marinho com detalhes em vermelho e amarelo, e meias azul-marinho que dão continuidade à paleta de cores nacional, criando um visual coeso da cabeça aos pés que une tradição com tecnologia de desempenho moderna.

O uniforme titular foi lançado oficialmente em 6 de novembro de 2025, disponível na loja global da adidas, na loja da RFEF e nos principais parceiros de varejo. O preço fica em aproximadamente £ 85 para a réplica para adultos, £ 120 para a versão autêntica de jogador e cerca de £ 60 para crianças, dependendo do varejista.