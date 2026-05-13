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Argentina FIFA World Cup 26 Mac Allisteradidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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De 1978 a 2022, o uniforme titular da Argentina para 2026 presta homenagem à história da Copa do Mundo

A Argentina, atual campeã mundial, chega à Copa do Mundo de 2026 com um novo uniforme titular da adidas que celebra seus maiores momentos e, ao mesmo tempo, olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno: um efeito gradiente em três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo do país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.

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Loja: Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Argentina FIFA World Cup 26 Kitadidas

    Equipamento titular da Argentina

    A Adidas renovou o visual icônico da Argentina com uma versão moderna das listras da Albiceleste. O uniforme titular de 2026 apresenta um efeito de degradê em três tons de azul nas faixas azul-celeste, fazendo uma referência sutil às três conquistas da Copa do Mundo pelo país em 1978, 1986 e 2022. É um design clean e inspirado na herança, que combina tradição com um toque contemporâneo, reforçado pelo detalhe “1896” na parte de trás do pescoço, em homenagem ao ano de fundação da AFA. O resultado é uma camisa que se sente firmemente enraizada na identidade futebolística da Argentina, ao mesmo tempo em que celebra as épocas que a moldaram.

    Os preços do novo uniforme titular da Argentina estão definidos em níveis acessíveis em toda a linha, com camisas infantis a partir de £ 50, enquanto as versões para adultos custam a partir de £ 85, dependendo do acabamento e do corte.

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Uniforme de visitante da Argentina

    A camisa de visitante inspira-se na rica herança artística da Argentina, apresentando um padrão gráfico azul em espiral distinto, inspirado nos motivos tradicionais do país. Toques de branco sobre um fundo preto realçam as linhas estilizadas, os intrincados arabescos florais e as trepadeiras, dando vida ao design com um contraste marcante. Gravado na parte de trás do pescoço está um motivo personalizado “Argentina” situado à frente do Sol de Mayo, o símbolo solar nacional. 

    Os preços do novo uniforme alternativo da Argentina estão acessíveis em toda a linha, com camisas infantis a partir de £ 50, enquanto as versões para adultos custam a partir de £ 85, dependendo do acabamento e do corte.

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