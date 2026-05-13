Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

A Argentina, atual campeã mundial, chega à Copa do Mundo de 2026 com um novo uniforme titular da adidas que celebra seus maiores momentos e, ao mesmo tempo, olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno: um efeito gradiente em três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo do país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.
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