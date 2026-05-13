Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, reserva, datas de lançamento e preços

A Adidas renovou o visual icônico da Argentina com uma versão moderna das listras da Albiceleste. O uniforme titular de 2026 apresenta um efeito de degradê em três tons de azul nas faixas azul-celeste, fazendo uma referência sutil às três conquistas da Copa do Mundo pelo país em 1978, 1986 e 2022. É um design clean e inspirado na herança, que combina tradição com um toque contemporâneo, reforçado pelo detalhe “1896” na parte de trás do pescoço, em homenagem ao ano de fundação da AFA. O resultado é uma camisa que se sente firmemente enraizada na identidade futebolística da Argentina, ao mesmo tempo em que celebra as épocas que a moldaram.

Os preços do novo uniforme titular da Argentina estão acessíveis em toda a linha, com camisas infantis a partir de £ 50, enquanto as versões para adultos custam a partir de £ 85, dependendo do acabamento e do corte.