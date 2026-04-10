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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Única opção para o Barcelona após a reclamação da UEFA

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

O Barcelona apresentou uma reclamação oficial à UEFA devido à não marcação de um pênalti a seu favor contra o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Na reclamação, o Barça solicitou a abertura de uma investigação sobre a atuação da arbitragem, com a possibilidade de acessar as conversas entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo. 

O jornal “Mundo Deportivo” revelou que é totalmente improvável que a UEFA entregue essas gravações ao Barcelona, já que não há nenhum precedente desse tipo. 

No entanto, a única opção para o Barcelona pode ser dirigir-se à sede da UEFA, na cidade de Nyon, para ouvir as gravações diretamente, o que também ocorre na Espanha, onde a Comissão de Árbitros permite que os clubes ouçam as gravações em sua sede, sem divulgá-las.

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    Quanto à possibilidade de punir o árbitro romeno Ștefan Covaci, o relatório esclareceu que isso depende da sua interpretação da situação em campo, o que pode não ser motivo suficiente para a imposição de uma sanção disciplinar; o mesmo se aplica à não utilização da tecnologia VAR.

    Apesar da controvérsia, permanece a dúvida sobre se o árbitro romeno, que apitou as finais das três competições europeias de clubes, será designado para arbitrar uma das partidas das semifinais da Liga dos Campeões, da Liga Europa ou da Liga Conferência.

    O Barcelona perdeu para o Atlético de Madrid, por 0 a 2, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

    O Barcelona jogou com 10 jogadores a partir dos 44 minutos, após a expulsão do jogador Pau Cubarsi.

    O confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid será repetido na próxima terça-feira, na partida de volta das quartas de final, no Estádio Metropolitano de Riad.

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