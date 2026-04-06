Olmo iniciou o confronto contra os "Roji-Blancos" com instruções rigorosas para descer e receber a bola em profundidade, o que lhe permitiu atrair zagueiros como Le Normand para fora de suas posições, abrindo espaço para as arrancadas de Marcus Rashford e Fermin López.

Além disso, o astro espanhol exibiu suas habilidades técnicas em espaços apertados por meio de trocas de passes no estilo “tiki-taka” e dribles habilidosos, com destaque para o passe entre as pernas de Jerry.

Os primeiros sinais dessa arma técnica se manifestaram aos 35 minutos, após uma jogada combinada com Lamine Yamal, quando Olmo recebeu a bola e girou com habilidade antes de passar para Fermin, que por sua vez serviu Yamal, para que este finalizasse com um chute de primeira que acertou a trave.



Leia também:

Ausência impactante... Más notícias paraFlick antes do confronto europeu contra o

Atlético Vídeo: O segredo da raiva de Yamal e a indiferença de Flick após o confronto com o Atlético de Madrid

