O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, planeja consolidar sua nova arma ofensiva, com a qual conseguiu derrotar o Atlético de Madrid no último sábado, no Estádio Riazor Metropolitano.
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Uma arma mortal... Flick recorre a um velho truque para derrotar o Atlético
O truque do Fleck
De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Flick criou a estratégia de utilizar Dani Olmo na posição de falso nove após a queda no rendimento ofensivo da dupla Robert Lewandowski e Ferran Torres nos últimos dois meses, o que levou o técnico alemão a buscar uma solução pouco convencional.
O jornal revelou que houve uma discussão tática nos bastidores da comissão técnica do Barcelona após a difícil vitória sobre o Rayo Vallecano com um gol de Araújo, sobre a viabilidade de mudar a identidade do ataque, com uma escolha entre Olmo, Rashford e Firmino, antes de Flick decidir dar confiança a Dani após a pausa para os jogos internacionais, decisão que resultou em grande eficácia ofensiva, representada na criação de um gol e na contribuição direta em duas chances de gol concretizadas.
Instruções rigorosas
Olmo iniciou o confronto contra os "Roji-Blancos" com instruções rigorosas para descer e receber a bola em profundidade, o que lhe permitiu atrair zagueiros como Le Normand para fora de suas posições, abrindo espaço para as arrancadas de Marcus Rashford e Fermin López.
Além disso, o astro espanhol exibiu suas habilidades técnicas em espaços apertados por meio de trocas de passes no estilo “tiki-taka” e dribles habilidosos, com destaque para o passe entre as pernas de Jerry.
Os primeiros sinais dessa arma técnica se manifestaram aos 35 minutos, após uma jogada combinada com Lamine Yamal, quando Olmo recebeu a bola e girou com habilidade antes de passar para Fermin, que por sua vez serviu Yamal, para que este finalizasse com um chute de primeira que acertou a trave.
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Repetição do plano
A eficácia desse "artifício" ficou bem clara aos 42 minutos, quando Olmo aproveitou sua capacidade de articulação com Rashford, dando-lhe um passe decisivo que o colocou cara a cara com o goleiro Musso, permitindo-lhe marcar o gol de empate para o Barça.
E a emoção não parou por aí: aos 70 minutos, assistiu-se à jogada mais bela, quando Olmo recebeu um passe atrasado de Ferran Torres, desviando-o com um toque mágico de calcanhar direito por cima do zagueiro e continuando a avançar em direção à área, antes de devolver a bola a Torres, que chutou com força, mas o goleiro Musso defendeu com maestria, num ataque que o jornal descreveu como merecedor de um gol, dada a sua excelência tática.
O jornal explicou que o sucesso de Olmo na função de falso atacante motivou Flick a repetir essa experiência contra o Atlético, na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.