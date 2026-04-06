Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Uma arma mortal... Flick recorre a um velho truque para derrotar o Atlético

H. Flick
D. Olmo
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Alemanha
Espanha

Lewandowski paga o preço pela queda em seus números

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, planeja consolidar sua nova arma ofensiva, com a qual conseguiu derrotar o Atlético de Madrid no último sábado, no Estádio Riazor Metropolitano.

  • O truque do Fleck

    De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, Flick criou a estratégia de utilizar Dani Olmo na posição de falso nove após a queda no rendimento ofensivo da dupla Robert Lewandowski e Ferran Torres nos últimos dois meses, o que levou o técnico alemão a buscar uma solução pouco convencional.

    O jornal revelou que houve uma discussão tática nos bastidores da comissão técnica do Barcelona após a difícil vitória sobre o Rayo Vallecano com um gol de Araújo, sobre a viabilidade de mudar a identidade do ataque, com uma escolha entre Olmo, Rashford e Firmino, antes de Flick decidir dar confiança a Dani após a pausa para os jogos internacionais, decisão que resultou em grande eficácia ofensiva, representada na criação de um gol e na contribuição direta em duas chances de gol concretizadas.

    • Publicidade

  • Instruções rigorosas

    Olmo iniciou o confronto contra os "Roji-Blancos" com instruções rigorosas para descer e receber a bola em profundidade, o que lhe permitiu atrair zagueiros como Le Normand para fora de suas posições, abrindo espaço para as arrancadas de Marcus Rashford e Fermin López.

    Além disso, o astro espanhol exibiu suas habilidades técnicas em espaços apertados por meio de trocas de passes no estilo “tiki-taka” e dribles habilidosos, com destaque para o passe entre as pernas de Jerry.

    Os primeiros sinais dessa arma técnica se manifestaram aos 35 minutos, após uma jogada combinada com Lamine Yamal, quando Olmo recebeu a bola e girou com habilidade antes de passar para Fermin, que por sua vez serviu Yamal, para que este finalizasse com um chute de primeira que acertou a trave.

    Leia também:
    Ausência impactante... Más notícias paraFlick antes do confronto europeu contra o
    Atlético Vídeo: O segredo da raiva de Yamal e a indiferença de Flick após o confronto com o Atlético de Madrid

  • Repetição do plano

    A eficácia desse "artifício" ficou bem clara aos 42 minutos, quando Olmo aproveitou sua capacidade de articulação com Rashford, dando-lhe um passe decisivo que o colocou cara a cara com o goleiro Musso, permitindo-lhe marcar o gol de empate para o Barça.

    E a emoção não parou por aí: aos 70 minutos, assistiu-se à jogada mais bela, quando Olmo recebeu um passe atrasado de Ferran Torres, desviando-o com um toque mágico de calcanhar direito por cima do zagueiro e continuando a avançar em direção à área, antes de devolver a bola a Torres, que chutou com força, mas o goleiro Musso defendeu com maestria, num ataque que o jornal descreveu como merecedor de um gol, dada a sua excelência tática.

    O jornal explicou que o sucesso de Olmo na função de falso atacante motivou Flick a repetir essa experiência contra o Atlético, na próxima quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM