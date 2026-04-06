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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Uma arma imbatível... O feitiço do Barcelona espreita o Atlético

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

O Blugrana se prepara para se vingar da derrota na Copa

O Estádio Spotify Camp Nou tornou-se um talismã para o Barcelona e, no papel, é uma das principais armas na disputa da Liga dos Campeões contra a equipe do técnico Simeone.

Desde o retorno do time azul e vermelho ao seu estádio, há mais de quatro meses, mais precisamente em 22 de novembro passado, o Barça não conheceu a derrota nem o empate em casa.

A equipe do técnico Hans Flick não perdeu nenhum ponto, seja na La Liga, na Copa do Rei ou na Liga dos Campeões,

e a equipe catalã espera, na próxima quarta-feira, aproveitar a vantagem de jogar em casa para alcançar um resultado satisfatório, semelhante ao último resultado obtido pelo Blaugrana na Liga dos Campeões.

  • Amuleto da vitória

    Até agora, o Camp Nou já sediou 14 partidas nas três competições. Na Liga dos Campeões, a torcida se divertiu muito nas três partidas que assistiu ao vivo: Eintracht Frankfurt (2 a 1), Copenhague (4 a 1) e Newcastle (7 a 2).

    O confronto contra o time da Premier League foi o que registrou o maior placar até agora no estádio catalão reformado.

    Já na Copa do Rei, o único time que visitou o estádio catalão foi o Atlético de Madrid, o mesmo adversário que o Barcelona enfrentará na próxima quarta-feira. Os companheiros de Yamal venceram por 3 a 0, mas o resultado da partida de ida (4 a 0) foi um obstáculo muito grande; mesmo assim, a torcida do Camp Nou demonstrou um apoio e uma união impressionantes com o time, que esteve perto de realizar o milagre.

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    • Publicidade

  • Na La Liga, o Barcelona disputou 10 partidas em casa, todas elas terminando com vitória catalã, assim como nas noites da Liga dos Campeões, onde a torcida comemorou mais de um gol; a única exceção foi contra o Rayo Vallecano, quando o time marcou apenas um gol (1 a 0).

    Já nas demais partidas, o time comemorou dois, três, quatro ou até sete gols, tanto em casa quanto na Europa.

    Desde o retorno do Barcelona ao Camp Nou, o time sofreu apenas quatro derrotas, em todas as competições, todas fora de casa contra: Chelsea, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Girona, além de um empate contra o Newcastle.

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    O time catalão sabe muito bem que o resultado da partida de ida pode decidir a classificação, como já aconteceu na Copa do Rei, quando a equipe de Simeone fechou as portas para a classificação para a final. Por isso, o técnico Flick recorrerá, além de seus planos táticos, à sua arma mais importante: a torcida do Camp Nou. 

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