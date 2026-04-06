Uma arma imbatível... O feitiço do Barcelona espreita o Atlético

O Estádio Spotify Camp Nou tornou-se um talismã para o Barcelona e, no papel, é uma das principais armas na disputa da Liga dos Campeões contra a equipe do técnico Simeone.

Desde o retorno do time azul e vermelho ao seu estádio, há mais de quatro meses, mais precisamente em 22 de novembro passado, o Barça não conheceu a derrota nem o empate em casa.

A equipe do técnico Hans Flick não perdeu nenhum ponto, seja na La Liga, na Copa do Rei ou na Liga dos Campeões,

e a equipe catalã espera, na próxima quarta-feira, aproveitar a vantagem de jogar em casa para alcançar um resultado satisfatório, semelhante ao último resultado obtido pelo Blaugrana na Liga dos Campeões.