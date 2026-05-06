"Converso com todos os meus jogadores, mas posso dizer com toda a sinceridade que foi com o Karim que mais conversei desde que cheguei aqui. Gosto muito dele, porque é um cara excepcional, um rapaz incrível, uma ótima pessoa", elogiou o técnico do Borussia Dortmund no podcast 'Phrasenmäher', do jornal Bild, ao falar sobre seu pupilo.
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"Um rapaz fantástico": Niko Kovac desmente rumores sobre atritos com a estrela do BVB
Ao contrário do que dizem algumas reportagens da mídia, “na minha opinião, o Adeyemi às vezes é um garoto bom demais. Ele não tem má intenção. E tenho plena convicção de que ele pode se tornar um grande jogador de futebol, se ajustar certas coisas. Mas, para isso, ele precisa confiar um pouco mais em mim”, afirmou Kovac.
O jogador, que disputou onze partidas pela seleção alemã, teve que enfrentar críticas do público repetidamente nesta temporada. Por um lado, seu desempenho instável e irregular com a camisa do BVB foi alvo de debate; por outro, o jogador de 24 anos também chamou atenção negativa por ações imprudentes fora de campo, como encomendar uma “Mystery Box” ou ter um surto de raiva durante a partida contra o Borussia Mönchengladbach.
Além disso, dizia-se que o atacante tinha uma relação, no mínimo, tensa com Kovac. Também por isso, Adeyemi teria cogitado a possibilidade de deixar o Borussia Dortmund na próxima janela de transferências.
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Karim Adeyemi vai continuar no BVB depois do verão?
Enquanto isso, ainda não está claro se ele renovará seu contrato com o time amarelo e preto, válido até 2027, ou se realmente deixará o clube ao final da temporada. Questionado sobre o futuro de Adeyemi, Kovac disse há algumas semanas em uma coletiva de imprensa: “Não posso dizer nada sobre isso agora, porque não sei em que pé estão as negociações. Portanto, tudo isso seria pura especulação. Mas isso não significa necessariamente que meu pressentimento seja ruim. Ainda há tempo.”
A revista Sport Bild informou recentemente que as negociações entre o jogador e o clube estariam suspensas no momento. Nas conversas telefônicas entre o BVB e o agente de Adeyemi, Jorge Mendes, foram definidos os pontos-chave que o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, havia previamente estabelecido internamente com o chefe do departamento esportivo, Lars Ricken. No entanto, a harmonia parece ter sido limitada: Mendes também expôs abertamente suas expectativas — e o resultado dessas primeiras tentativas de aproximação é desanimador.
Os problemas estão profundamente enterrados nos detalhes. “Ambas as partes estão, no momento, muito distantes uma da outra”, afirma a reportagem. O ponto crucial é, por um lado, o futuro salário do atacante e, por outro, a discordância sobre a formulação das cláusulas de rescisão, que poderiam entrar em vigor a partir do verão de 2027.
Caso as negociações fracassem, uma saída no verão seria tudo menos improvável — assim, o BVB ainda poderia gerar uma quantia considerável de transferência pelo jogador de 24 anos. Vários clubes da Inglaterra, Itália e Espanha teriam demonstrado interesse em Adeyemi.