"Um rapaz fantástico": Niko Kovac desmente rumores sobre atritos com a estrela do BVB

Enquanto isso, ainda não está claro se ele renovará seu contrato com o time amarelo e preto, válido até 2027, ou se realmente deixará o clube ao final da temporada. Questionado sobre o futuro de Adeyemi, Kovac disse há algumas semanas em uma coletiva de imprensa: “Não posso dizer nada sobre isso agora, porque não sei em que pé estão as negociações. Portanto, tudo isso seria pura especulação. Mas isso não significa necessariamente que meu pressentimento seja ruim. Ainda há tempo.”

A revista Sport Bild informou recentemente que as negociações entre o jogador e o clube estariam suspensas no momento. Nas conversas telefônicas entre o BVB e o agente de Adeyemi, Jorge Mendes, foram definidos os pontos-chave que o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, havia previamente estabelecido internamente com o chefe do departamento esportivo, Lars Ricken. No entanto, a harmonia parece ter sido limitada: Mendes também expôs abertamente suas expectativas — e o resultado dessas primeiras tentativas de aproximação é desanimador.

Os problemas estão profundamente enterrados nos detalhes. “Ambas as partes estão, no momento, muito distantes uma da outra”, afirma a reportagem. O ponto crucial é, por um lado, o futuro salário do atacante e, por outro, a discordância sobre a formulação das cláusulas de rescisão, que poderiam entrar em vigor a partir do verão de 2027.

Caso as negociações fracassem, uma saída no verão seria tudo menos improvável — assim, o BVB ainda poderia gerar uma quantia considerável de transferência pelo jogador de 24 anos. Vários clubes da Inglaterra, Itália e Espanha teriam demonstrado interesse em Adeyemi.