Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kylian Mbappe - كيليان مبابيKooora

Traduzido por

Um nó na garganta de Mbappé... O teste da revanche revela a crise do Real Madrid

Especiais e Opinião
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
K. Mbappe
Espanha
Alemanha
França

Kylian sob pressão

O Estádio Santiago Bernabéu se prepara para receber um dos confrontos mais emocionantes do futebol europeu, quando o Real Madrid enfrentar o Bayern de Munique, na noite desta terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026.

O gigante bávaro chegou a esta fase após superar o obstáculo da Atalanta nas oitavas de final, enquanto o Real Madrid continuou sua jornada continental eliminando o Manchester City em um confronto difícil que reafirmou a personalidade do time real nas grandes noites.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    O jejum terapêutico causa preocupação

    Kylian Mbappé chega para o confronto com um claro peso no coração, depois de não ter conseguido marcar nenhum gol com a camisa do Real Madrid durante dois meses inteiros. E a ironia é que seu próximo adversário, o Bayern de Munique, é justamente o time que o impediu de conquistar a Liga dos Campeões quando ele jogava pelo Paris Saint-Germain, segundo informou o jornal espanhol “AS”.

    E, apesar dos grandes números alcançados nesta temporada, com 38 gols marcados, a realidade atual levanta sérias questões: Mbappé não representa mais a solução ofensiva esperada. Seu último gol remonta a 8 de fevereiro, contra o Valencia, na La Liga, e, desde então, sua influência diminuiu significativamente.

    O mais intrigante é que os melhores momentos do Real Madrid sob o comando de Arbeloa ocorreram na ausência do astro francês, quando a equipe conquistou cinco vitórias consecutivas antes da derrota para o Real Mallorca, o que levanta um grande ponto de interrogação sobre o seu grau de integração no sistema atual.

  • O Real Madrid brilha sem seu craque

    Durante a ausência de Mbappé, o Real Madrid conseguiu redefinir sua identidade técnica, apostando na densidade numérica no meio-campo, especialmente após o destaque de Federico Valverde e a influência de Ibrahim Díaz, além de papéis táticos mais equilibrados.

    O plano parecia claro: o retorno de Mbappé à equipe titular no lugar de Díaz, mantendo o esquema coletivo que havia melhorado durante sua ausência. De fato, surgiram sinais positivos durante o primeiro tempo contra o Maiorca, antes que as coisas se complicassem mais tarde.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O jogo das oportunidades perdidas

    Contra o Maiorca, Mbappé não jogou mal, tendo feito um bom primeiro tempo, no qual se movimentou com agilidade e chutou seis vezes, três delas no alvo; no entanto, o goleiro Leo Roman defendeu todas as suas tentativas, mantendo a falta de gols.

    E embora sua vaga na equipe titular ainda esteja garantida, a necessidade de recuperar seu faro de gol tornou-se urgente, especialmente diante do declínio no desempenho coletivo e defensivo da equipe quando ele entra em campo.

  • O enigma da sincronia ofensiva

    A crise se torna ainda mais complexa quando Mbappé divide a linha de ataque com Vinícius Júnior, já que a dupla teve um desempenho medíocre contra o Maiorca, sem representar qualquer ameaça real. É possível acrescentar um terceiro elemento a esse quebra-cabeça: Jude Bellingham, que retornou recentemente de lesão.

    Apesar do retorno, Arbeloa esclareceu que Bellingham não estará pronto para ser titular contra o Bayern, o que faz com que o peso do ataque recaia fortemente sobre a dupla Vinícius e Mbappé.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain: Round of 16 Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    O teste da vingança europeia

    O confronto contra o Bayern de Munique tem um significado especial para Mbappé, pois representa uma oportunidade de revanche contra um adversário que tantas vezes lhe causou a amargura da eliminação, seja na final de 2020 ou em outros confrontos com a camisa do Paris Saint-Germain.

    Apesar disso, o astro francês também sabe como marcar contra o gigante alemão, tendo marcado três gols em sete confrontos anteriores.

    O Real Madrid chega a este confronto decisivo diante de um verdadeiro desafio: será que consegue manter o equilíbrio coletivo com a presença de seus três astros? E será que Mbappé recupera seu faro de gol no momento decisivo?

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB