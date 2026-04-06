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Um feitiço maldito... Chamas em ambos os lados devoram as defesas do Real Madrid e do Al-Hilal

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Real Madrid e Al-Hilal avaliam os danos em uma temporada difícil e repleta de desafios

O declínio não foi repentino, mas sim algo que se corroía por dentro, sem fazer barulho; os sinais de confusão eram passageiros no início, depois começaram a se repetir, até se tornarem parte de um cenário que não se assemelhava ao que todos estavam acostumados.

Dentro das paredes do Real Madrid e do Al-Hilal, o declínio não foi barulhento, mas sim um avanço silencioso, marcado por resultados em queda, confiança abalada e pequenos detalhes que de repente se transformavam em grandes crises, como se as duas equipes estivessem trilhando um único caminho sem perceber seu fim.

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O cenário tornou-se mais obscuro e confuso para todos, oscilando entre perguntas que não encontram resposta clara: será que a magia perdeu o brilho? Ou uma maldição se infiltrou sem aviso prévio? Entre estrelas que deslumbram o mundo e um desempenho que causa preocupação, forma-se um sofrimento comum que não reconhece o valor dos grandes nomes nem faz concessões à história.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    De um fenômeno marcante a uma crise latente

    No Real Madrid, é inegável o calibre das estrelas que compõem o elenco, com o ataque liderado por Mbappé, Vinícius, Rodrygo e Arda Güler, aos quais se juntarão posteriormente Alexander-Arnold e Dean House para reforçar as fileiras.

    Todos esses nomes promissores sugerem uma força evidente e um enorme potencial no papel, mas a realidade em campo revela uma lacuna entre as habilidades individuais e a coesão coletiva, o que faz com que a equipe pareça, às vezes, sem uma identidade clara.

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    Já o Al-Hilal tornou-se um dos clubes mais repletos de estrelas, especialmente após a histórica janela de transferências de inverno, que viu a chegada de sete jogadores de destaque a um elenco já existente, liderado por Karim Benzema, Mohamed Kader Miti e o zagueiro Pablo Marí, além de contar com uma espinha dorsal formada por Salem Al-Dossari, Malcom, Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Savic e Ruben Neves.

    Apesar desse brilho, surge uma crise oculta em ambas as equipes, onde as estrelas se tornam um fardo às vezes devido à dificuldade de integrar todos em um estilo coletivo harmonioso, pois a força no papel não significa necessariamente sucesso em campo, e a dependência das habilidades individuais às vezes esconde a falta de coesão coletiva e de eficácia tática, o que torna o cenário ainda mais complexo para os torcedores.

    A ironia é que as duas equipes possuem todos os elementos de força, desde nomes de peso até enorme experiência, mas o que acontece nos bastidores conta uma história totalmente diferente: de uma falta de harmonia e de um brilho que não é mais capaz de salvar os momentos difíceis, tendo-se tornado parte da crise que ameaça a estabilidade das duas equipes nesta temporada.


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  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Projeto inacabado

    No início da temporada, o Real Madrid parecia estar se preparando para uma nova era de glórias, com a contratação do espanhol Xabi Alonso e o surgimento de novas esperanças de construir um time competitivo capaz de voltar ao topo.

    Mas a realidade não foi como todos imaginavam, já que o time enfrentou uma série de resultados chocantes e crises contínuas no vestiário, além da dificuldade em aplicar o novo estilo em campo.

    O início chocante ficou claro desde a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, quando o Real Madrid foi eliminado pelo Paris Saint-Germain por uma goleada de 4 a 0, sendo o primeiro sinal de que o caminho não seria fácil. Seguiu-se uma derrota amarga no clássico de Madri contra o Atlético por 2 a 5 na sétima rodada, o que aumentou a ansiedade dentro do clube.

    Na fase de grupos da Liga dos Campeões, as derrotas para o Liverpool e o Manchester City aumentaram a sensação de confusão entre a torcida, antes que a série de maus resultados fosse coroada com a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona na final por 2 a 3 em janeiro passado, revelando sinais claros do fracasso do novo projeto, apesar das grandes expectativas em seu início.

    A experiência não durou muito: apenas seis meses após o início, foi anunciado a saída de Xabi Alonso do cargo, sendo Álvaro Arbeloa nomeado seu sucessor, numa tentativa de salvar o que pudesse ser salvo e colocar o time de volta nos trilhos.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzagi gera polêmica

    Já o Al-Hilal decidiu contratar o italiano Simone Inzaghi logo antes da Copa do Mundo de Clubes, para iniciar uma nova etapa com um estilo diferente da tradicional escola do “Al-Za’im”, que costuma privilegiar o ataque intenso.

    O objetivo era construir uma equipe capaz de competir internacionalmente, mas o início não foi isento de desafios, especialmente com a adoção de um estilo pouco familiar para a torcida e os jogadores.

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    Inzaghi começou sua jornada na Copa do Mundo de Clubes com uma estreia marcante, em que o Al-Hilal empatou com o Real Madrid em 1 a 1, depois impôs um empate sem gols contra o Salzburgo austríaco, antes de derrotar o Pachuca mexicano para garantir a classificação para as oitavas de final.

    A grande surpresa foi a vitória sobre o Manchester City por 4 a 3, o que deu ao time um grande impulso moral, mas o final foi decepcionante após a derrota para o Fluminense, do Brasil, levando o Al-Hilal a deixar a competição apesar do desempenho notável.

    Embora a equipe não tenha sofrido nenhuma derrota depois disso em várias competições, o desempenho coletivo não se mostrou coeso, e a dependência das habilidades individuais ficou mais evidente do que a organização coletiva.

    O maior desafio de Inzaghi agora é alcançar um equilíbrio entre a nova identidade e a natureza tradicional do Al-Hilal, de modo que o estilo individual se transforme em uma força coletiva sustentável, antes que a falta de harmonia se transforme em uma crise mais profunda nas próximas temporadas.


  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pressões conjuntas

    O paradoxo é que o Real Madrid e o Al-Hilal, apesar de contarem com um elenco repleto de estrelas e do sonho de dominar os campeonatos, vêm enfrentando resultados decepcionantes que aumentam a pressão sobre eles a cada dia que passa.

    O ataque da mídia e da torcida não cessa, e as críticas aumentam a cada tropeço, tornando a pressão mais evidente na prática e nas estatísticas das duas equipes.

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    A situação em Madri parece ainda pior, já que o Real perdeu o título da Supercopa nacional e está prestes a perder a La Liga para o Barcelona, que lidera com 7 pontos de vantagem a 8 rodadas do fim.

    Tudo isso torna a jornada da equipe para manter os títulos tradicionais repleta de desafios e aumenta as dúvidas sobre a capacidade do time de recuperar a coesão que perdeu ao longo da temporada.

    Já o Al-Hilal começou a temporada com um grande desafio após desistir de disputar o Supercampeonato, e hoje corre o risco de perder o campeonato, com a diferença para o líder Al-Nassr aumentando para 5 pontos a 7 rodadas do fim.

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    O desempenho inconsistente e a dependência das habilidades individuais não compensam a lacuna tática, o que torna a tarefa de ambas as equipes extremamente difícil para alcançar seus objetivos nesta temporada.

    Apesar de todas as dificuldades, o Real ainda tem a chance de conquistar a dobradinha do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, e o Al-Hilal tem a mesma chance, além da Copa do Rei.

    No entanto, a má situação técnica e a queda nos resultados em um momento delicado podem levar a um final doloroso, transformando o confronto, com o tempo, em um verdadeiro teste à paciência da torcida e à capacidade das estrelas de virar o jogo antes que seja tarde demais.

  • Kylian Mbappe - كيليان مبابيKooora

    Um feitiço francês amaldiçoado

    Em meio a todas as crises vividas pelo Real Madrid e pelo Al-Hilal, a torcida depositava suas esperanças nas habilidades dos astros franceses: Mbappé no Real Madrid e Benzema no Al-Hilal. As expectativas eram altas, mas a realidade mostrou que o brilho individual por si só não é suficiente para salvar as duas equipes de suas crises.

    Apesar do brilho individual de Mbappé, sua presença causa uma falta de coletividade no Real Madrid, com a equipe dependendo dele apenas no ataque, sem criar soluções, ao contrário do que aconteceu no período em que ele esteve ausente por lesão.

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    Já Benzema, no Al-Hilal, era esperado que fosse o fator decisivo, dada a presença de um elenco de estrelas tecnicamente superiores ao de seu antigo time, o Al-Ittihad. No entanto, as lesões contínuas e a dificuldade de adaptação ao estilo coletivo impediram que ele atingisse o esperado, tornando sua presença menos influente no nível coletivo do que se esperava.

    A ironia é que a magia francesa, que sempre despertou entusiasmo, transformou-se em um fator que aumenta o sofrimento das duas equipes, já que o brilho individual não se equipara à harmonia coletiva, deixando a torcida em constante expectativa entre a esperança e a ansiedade, à espera que o verdadeiro brilho retorne e leve as equipes de volta à trajetória de vitórias.