O declínio não foi repentino, mas sim algo que se corroía por dentro, sem fazer barulho; os sinais de confusão eram passageiros no início, depois começaram a se repetir, até se tornarem parte de um cenário que não se assemelhava ao que todos estavam acostumados.
Dentro das paredes do Real Madrid e do Al-Hilal, o declínio não foi barulhento, mas sim um avanço silencioso, marcado por resultados em queda, confiança abalada e pequenos detalhes que de repente se transformavam em grandes crises, como se as duas equipes estivessem trilhando um único caminho sem perceber seu fim.
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O cenário tornou-se mais obscuro e confuso para todos, oscilando entre perguntas que não encontram resposta clara: será que a magia perdeu o brilho? Ou uma maldição se infiltrou sem aviso prévio? Entre estrelas que deslumbram o mundo e um desempenho que causa preocupação, forma-se um sofrimento comum que não reconhece o valor dos grandes nomes nem faz concessões à história.