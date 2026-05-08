No fim das contas, é uma questão de definição até que ponto Joane Gadou, do FC Red Bull Salzburg, é a primeira contratação de Ole Book. O zagueiro central de 19 anos foi contratado durante o mandato do diretor esportivo do Borussia Dortmund, que acaba de começar. Isso já é certo. Mas não é verdade que a contratação, que custou ao BVB 20 milhões de euros, mais eventuais bônus de cinco milhões, seja de responsabilidade exclusiva de Book.
Traduzido por
"Um deslize em cada jogo": a nova esperança da defesa do BVB tem muito a melhorar
Para uma análise desse tipo, o enorme leque de jovens talentos promissores tornou-se simplesmente muito transparente. Todos os grandes clubes de renome já conhecem Gadou há muito tempo, inclusive o BVB. Já no verão de 2023, o clube estava de olho nele, quando seu contrato nas categorias de base do Paris Saint-Germain ainda tinha mais dois anos. Um ano depois, o Bayer Leverkusen quase conseguiu contratá-lo. Ainda em março, o antecessor de Book, Sebastian Kehl, foi observá-lo no Allianz Stadion, em Viena.
Com Gadou, de 1,95 m de altura, os westfalianos ganham um zagueiro que “nesta idade já está mais avançado do que Dayot Upamecano estava naquela época”. Essa é a opinião de Michael Unverdorben, vice-chefe da seção de esportes do Salzburger Nachrichten. Em entrevista ao SPOX, ele diz: “Ele é certamente o melhor zagueiro central de Salzburgo. Sempre se soube que ele seria uma grande contratação, porque ele simplesmente tem dotes incríveis e um enorme potencial. Ele é forte nos duelos e nas cabeçadas e tem tudo o que um zagueiro de nível internacional precisa.”
Os austríacos já haviam percebido isso em Gadou, em 2024. Um valor atípico de dez milhões de euros foi desembolsado para trazer o então jogador de 17 anos de Paris para Salzburgo. Apenas seu futuro companheiro de equipe, Karim Adeyemi, custou mais nessa idade — ele custou ao Salzburgo apenas 100 mil euros a mais em 2018.
- Getty Images Sport
Joane Gadou não tinha perspectivas no PSG
Gadou foi campeão sub-19 pelo PSG em sua última temporada, mas não tinha perspectivas. Embora treinasse regularmente ao lado de estrelas como Kylian Mbappé, ele só conseguiu três convocações para o time principal. A concorrência com Marquinhos e Lucas Beraldo, e mais tarde com Willian Pacho, era simplesmente enorme.
Além disso, o técnico Luis Enrique não teria ficado totalmente convencido com Gadou, que o jornal inglês The Guardian incluiu em 2024 na sua lista dos 60 jogadores mais talentosos do mundo. Em Salzburgo, a opinião era totalmente diferente: desde a estreia de Gadou na seleção sub-16 da França, ele vinha sendo observado.
“Jogad”, como é chamado pelos amigos, mudou-se com a mãe e o irmão de sete anos. O pai, assim como a mãe, natural da Costa do Marfim, e os outros três irmãos permaneceram em Nangis, a cidade natal de Gadou, a cerca de 80 quilômetros a sudeste de Paris.
- AFP
Sob a orientação de Thomas Letsch, Joane Gadou conseguiu se destacar
Gadou teve um início difícil em Salzburgo. Sob o comando do novo técnico Pepijn Lijnders, a equipe não estava indo nada bem, de modo que ele só foi ganhando minutos de jogo aos poucos. Já em sua terceira partida, Gadou foi expulso aos 43 minutos após cometer uma falta grave. Nos 16 meses seguintes, ele recebeu mais duas expulsões, incluindo um cartão amarelo-vermelho em um intervalo de dois minutos.
Segundo Unverdorben, tais contratempos não eram raros quando Gadou jogava pelo Salzburgo: “O grande problema dele é que, em cada partida, havia uma situação em que ele cometia um deslize. Isso também fica evidente nas três expulsões. Às vezes ele é impetuoso demais, outras vezes dá um passe errado incompreensível. Esse é o seu maior ponto a ser trabalhado. Ainda falta a ele uma confiabilidade constante.”
Sob o comando do sucessor de Lijnders, Thomas Letsch, que foi substituído por Daniel Beichler em fevereiro após 13 meses no cargo, Gadou rapidamente se tornou titular indiscutível. 25 partidas, incluindo a Copa do Mundo de Clubes, sendo 21 como titular e 19 jogando os 90 minutos, são um balanço muito bom para um jogador que antes não havia disputado nenhuma partida profissional.
- Getty Images Sport
"Muito surpreendente": Joane Gadou não joga mais pelo Salzburgo
Letsch era um grande fã dele e descreveu Gadou como um “diamante bruto que precisamos lapidar — mas que, depois disso, será uma verdadeira joia”. O ex-técnico do VfL Bochum explicou: “Jo impressiona pela sua maturidade. Ele tem um excelente posicionamento em campo, é forte nos duelos e transmite muita serenidade. Ele tem um grande futuro pela frente, isso é óbvio.”
O Salzburg, portanto, não perdeu tempo. Apenas cinco meses após sua transferência, renovaram o contrato do jogador, hoje com oito convocações para a seleção sub-19, até 2029. Uma jogada inteligente, afinal, o BVB teve que desembolsar tanto dinheiro por ele também devido à longa duração do contrato.
Mas o Dortmund não terá (mais) um titular. Embora Gadou tenha sido titular em 31 dos 33 jogos da temporada até agora, nos últimos cinco jogos o jogador destro não foi mais escalado. Em três ocasiões, ele nem sequer foi incluído no elenco. Segundo Unverdorben, isso foi “muito surpreendente”.
- Getty Images Sport
Joane Gadou: O mesmo valor de transferência que o de Erling Haaland
No entanto, como o Salzburg fez muitas alterações sob o comando de Letsch, inclusive na zaga, a prioridade agora é garantir estabilidade e continuidade. E como a saída de Gadou já estava prevista, agora é a vez de outros jogadores que continuarão no clube na próxima temporada. O boato de que a ausência de Gadou teria a ver com questões disciplinares não pôde ser confirmado.
Mas foi confirmada a informação de que o BVB já comunicou ao seu novo reforço que ele será escalado no futuro como o membro direito da linha de três zagueiros. Há espaço para ele: Niklas Süle deixa o clube e encerra sua carreira no verão, Emre Can ainda ficará meses lesionado, e Luca Reggiani está previsto, no máximo, como concorrente.
O caminho para Gadou, que em Salzburgo defendia na direita no centro de uma linha de quatro, está livre para o time titular do Dortmund. A experiência ao seu lado, na pessoa de Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck, que na Áustria geralmente não existia para ele, deve fazer bem ao seu jogo, por vezes instável.
Se e como Gadou vai se dar bem no Borussia dependerá, em primeiro lugar, dele mesmo. O talento e as perspectivas estão lá e são tão grandes quanto o espaço para melhorias. Afinal, o BVB teve boas experiências com contratações de Salzburgo. Talvez seja um presságio que Gadou custe o mesmo valor de transferência que Erling Haaland custou na época.
Joane Gadou: um resumo de sua carreira até o momento
Equipe Jogos oficiais Gols Assistências Paris Saint-Germain Sub-19 37 1 0 FC Liefering (equipe de base do Salzburg) 1 0 0 FC Red Bull Salzburgo 58 0 0 FC Red Bull Salzburg Sub-19 5 0 0