Para uma análise desse tipo, o enorme leque de jovens talentos promissores tornou-se simplesmente muito transparente. Todos os grandes clubes de renome já conhecem Gadou há muito tempo, inclusive o BVB. Já no verão de 2023, o clube estava de olho nele, quando seu contrato nas categorias de base do Paris Saint-Germain ainda tinha mais dois anos. Um ano depois, o Bayer Leverkusen quase conseguiu contratá-lo. Ainda em março, o antecessor de Book, Sebastian Kehl, foi observá-lo no Allianz Stadion, em Viena.

Com Gadou, de 1,95 m de altura, os westfalianos ganham um zagueiro que “nesta idade já está mais avançado do que Dayot Upamecano estava naquela época”. Essa é a opinião de Michael Unverdorben, vice-chefe da seção de esportes do Salzburger Nachrichten. Em entrevista ao SPOX, ele diz: “Ele é certamente o melhor zagueiro central de Salzburgo. Sempre se soube que ele seria uma grande contratação, porque ele simplesmente tem dotes incríveis e um enorme potencial. Ele é forte nos duelos e nas cabeçadas e tem tudo o que um zagueiro de nível internacional precisa.”

Os austríacos já haviam percebido isso em Gadou, em 2024. Um valor atípico de dez milhões de euros foi desembolsado para trazer o então jogador de 17 anos de Paris para Salzburgo. Apenas seu futuro companheiro de equipe, Karim Adeyemi, custou mais nessa idade — ele custou ao Salzburgo apenas 100 mil euros a mais em 2018.