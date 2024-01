TV aberta, TV fechada, streaming: onde e como assistir à final do Super Bowl 2024 entre Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers

Equipes fazem a reedição da final de 2020 da maior evento esportivo dos Estados Unidos

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers vão se reencontrar no maior evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl, que será realizado no domingo, 11, às 20h30 (no horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas - Estados Unidos.

O duelo marca a reedição da final de 2020, quando os Chiefs, liderados pelo quarterback Patrick Mahomes, venceram os 49ers pelo placar de 31 a 20 e se consagraram bicampeões da NFL, feito que não se repetia desde 1970. Veja a lista dos campeões.

Devido a diversos anúncios da cultura pop durante os intervalos e contar todos os anos com um grande show, o Super Bowl é uma data marcada no calendário de muitos fãs, não só de esporte ou do futebol americano propriamente dito. E muitos podem se questionar onde assistir ao único evento capaz de bater de frente com a Copa do Mundo, em número de audiência e valores investidos.

Por conta disso, a GOAL te conta como não perder um minuto da grande final da NFL.