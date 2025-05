Como o Tottenham gastou R$ 8,25 bilhões em reforços

O Tottenham tem uma reputação de ser apertado com seu dinheiro, mas gastou muito dinheiro neste século

O Tottenham fez um bom trabalho ao se tornar um dos chamados seis grandes da Premier League ao longo da última década, depois passar um tempo no meio da tabela no início do século.

Grande parte dessa tendência ascendente se deve a uma forte tomada de decisão no nível do conselho e a uma filosofia clara sobre o que eles representam. No entanto, seu ressurgimento não foi barato, pois eles gastaram livremente para chegar onde estão agora.

Embora os Spurs tenham ultrapassado a marca de 50 milhões de libras (R$ 288,6 milhões, aproximadamente) em duas ocasiões, com Tanguy Ndombele e Richarlison custando mais de £ 50 milhões, eles não retiveram quando se trata de quantidade.

E é justo dizer que essa abordagem nem sempre valeu a pena!

Luka Modric foi uma contratação fenomenal com pouco mais de 20 milhões de libras (R$ 115,4 milhões, aproximadamente), mas eles pagaram uma quantia semelhante por Vincent Janssen, Serge Aurier, Giovani Lo Celso e Bryan Gil, para citar apenas alguns exemplos.

Então, vamos dar uma olhada em suas transações de transferência do século XXI e suas contratações mais caras dos últimos 22 anos!

As contratações mais caras do Tottenham Hotspur por temporada

TEMPORADA JOGADOR VALOR (EM LIBRAS) VALOR TOTAL (EM LIBRAS) 2022/23 Richarlison £52.20M £152.91M 2021/22 Bryan Gil £22.50M £86.31M 2020/21 Giovani Lo Celso £28.80M £59.45M 2019/20 Tanguy Ndombele £54M £133.65M 2018/19 Nenhum - - 2017/18 Davinson Sanchez £37.80M £111.15M 2016/17 Moussa Sissoko £31.50M £75.15M 2015/16 Heung-min Son £27M £63.90M 2014/15 Ben Davies £11.39M £43.63M 2013/14 Erik Lamela £27M £110.30M 2012/13 Mousa Dembele £17.10M £65.93M 2011/12 Scott Parker £5.18M £8.10M 2010/11 Rafael van der Vaart £9.45M £23.94M 2009/10 Peter Crouch £9.45M £36.27M 2008/09 Luka Modric £20.25M £129.56M 2007/08 Darren Bent £22.28M £84.74M 2006/07 Dimitar Berbatov £14.13M £54.90M 2005/06 Jermaine Jenas £13.50M £32.86M 2004/05 Andy Reid £7.20M £42.41M 2003/04 Jermaine Defoe £9.45M £26.78M 2002/03 Robbie Keane £9.45M £9.45M 2001/02 Dean Richards £10.94M £25.25M 2000/01 Sergiy Rebrov £16.20M £23.17M TOTAL £1.399 bilhões

*Todos os valores foram consultados pelo site Transfermarkt, e estão representados em milhões de libras.

As 10 contratações de jogadores mais caras do Tottenham