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Luis Felipe Gonçalves

Torcida do Cruzeiro provoca Neymar após show de Matheus Pereira

M. Pereira
Cruzeiro
Neymar
Copa Libertadores
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 10 brilha com dois gols e assistência na goleada sobre o Barcelona de Guayaquil na Libertadores e é exaltado pela torcida celeste

Matheus Pereira foi o grande nome da vitória do Cruzeiro por 4 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (28), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Diante de mais de 50 mil torcedores, o camisa 10 comandou a atuação celeste com dois gols, incluindo um golaço de voleiom e uma assistência para Christian marcar. A atuação de gala terminou com o meia ovacionado pela torcida e com provocações direcionadas a Neymar, atacante do Santos e convocado para a Copa do Mundo.

“Neymar, vai se f****, o Matheus Pereira joga mais do que você”, cantou parte da torcida nas arquibancadas do Mineirão durante a tradicional comemoração “viking” entre elenco e torcedores após o apito final.

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    De olho em Neymar

    A provocação dos cruzeirenses aconteceu justamente no dia em que a seleção brasileira confirmou a lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita de Neymar. O camisa 10 do Santos deve desfalcar praticamente toda a preparação para a Copa do Mundo e também corre risco de perder a estreia diante do Marrocos.

    Matheus Pereira esteve entre os 55 nomes enviados por Carlo Ancelotti na pré-lista da seleção para o Mundial. Com o prazo para alterações na convocação aberto até o dia 12 de junho em casos de lesão, o meia ainda pode aparecer como opção para uma eventual substituição.

    O jogador do Cruzeiro ficou fora da lista final do treinador italiano, mas já recebeu oportunidades na seleção em 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Na ocasião, entrou em campo na vitória sobre o Peru pelas Eliminatórias.

    Vivendo grande fase desde a última temporada, Matheus Pereira soma agora sete gols e cinco assistências em 2026, consolidando-se como o principal nome técnico da equipe mineira.

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    Puxando o protagonismo

    Após a classificação às oitavas de final, Matheus Pereira celebrou a atuação coletiva do Cruzeiro e destacou a força do elenco em um grupo considerado um dos mais difíceis da competição.

    "Eu sempre falei, eu sou mais um para somar, eu tento contribuir o máximo que eu posso, sempre busco evoluir ao máximo para ajudar o Cruzeiro a buscar os objetivos, que são os nossos objetivos. Eu fico feliz de poder ter participado com gols, assistência, mas não dá para falar só do Matheus, o time todo foi muito bem, está de parabéns", afirmou.

    O camisa 10 também relembrou os prognósticos negativos logo após o sorteio da fase de grupos.

    "Fizemos uma campanha excelente, em um grupo completamente difícil, que teoricamente nos colocaram de fora já quando saiu o sorteio. Salientar isso, não dá para falar de um jogador só. O grupo todo foi muito bem durante a campanha", completou.

    Autor de um dos gols mais bonitos da rodada, Matheus valorizou a assistência de Villalba no lance do voleio que incendiou o Mineirão.

    "Foi um golaço, sim, tenho que confessar, mas também foi um grande passe. Estou feliz, o mais importante foi a classificação e poder contribuir de alguma maneira", disse.

    Com quatro gols e uma assistência na fase de grupos, Matheus Pereira terminou como o principal destaque ofensivo do Cruzeiro na Libertadores.

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    Sobrevivente do "grupo da morte"

    Após a goleada, o Cruzeiro confirmou a classificação às oitavas de final da Libertadores em grande estilo e avançou no Grupo D, apontado por muitos como o “grupo da morte”.

    A Raposa terminou a fase de grupos na segunda colocação, com 11 pontos. A liderança ficou com a Universidad Católica, que chegou aos 13 após vencer o Boca Juniors por 1 a 0, em plena La Bombonera.

    Com o resultado, o Boca terminou em terceiro lugar e disputará os playoffs da Copa Sul-Americana, enquanto o Barcelona de Guayaquil foi eliminado da competição.

    Classificado na vice-liderança da chave, o Cruzeiro estará no pote 2 do sorteio das oitavas de final e enfrentará um dos líderes de grupo na próxima fase.

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