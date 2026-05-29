Torcida do Cruzeiro provoca Neymar após show de Matheus Pereira

Após a classificação às oitavas de final, Matheus Pereira celebrou a atuação coletiva do Cruzeiro e destacou a força do elenco em um grupo considerado um dos mais difíceis da competição.

"Eu sempre falei, eu sou mais um para somar, eu tento contribuir o máximo que eu posso, sempre busco evoluir ao máximo para ajudar o Cruzeiro a buscar os objetivos, que são os nossos objetivos. Eu fico feliz de poder ter participado com gols, assistência, mas não dá para falar só do Matheus, o time todo foi muito bem, está de parabéns", afirmou.

O camisa 10 também relembrou os prognósticos negativos logo após o sorteio da fase de grupos.

"Fizemos uma campanha excelente, em um grupo completamente difícil, que teoricamente nos colocaram de fora já quando saiu o sorteio. Salientar isso, não dá para falar de um jogador só. O grupo todo foi muito bem durante a campanha", completou.

Autor de um dos gols mais bonitos da rodada, Matheus valorizou a assistência de Villalba no lance do voleio que incendiou o Mineirão.

"Foi um golaço, sim, tenho que confessar, mas também foi um grande passe. Estou feliz, o mais importante foi a classificação e poder contribuir de alguma maneira", disse.

Com quatro gols e uma assistência na fase de grupos, Matheus Pereira terminou como o principal destaque ofensivo do Cruzeiro na Libertadores.