Torcida do Cruzeiro provoca Neymar após show de Matheus Pereira

Matheus Pereira foi o grande nome da vitória do Cruzeiro por 4 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (28), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.
Diante de mais de 50 mil torcedores, o camisa 10 comandou a atuação celeste com dois gols, incluindo um golaço de voleiom e uma assistência para Christian marcar. A atuação de gala terminou com o meia ovacionado pela torcida e com provocações direcionadas a Neymar, atacante do Santos e convocado para a Copa do Mundo.
“Neymar, vai se f****, o Matheus Pereira joga mais do que você”, cantou parte da torcida nas arquibancadas do Mineirão durante a tradicional comemoração “viking” entre elenco e torcedores após o apito final.