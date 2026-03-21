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Torcedores do Chelsea e do Estrasburgo protestarão JUNTOS contra os proprietários da BlueCo
Uma aliança transfronteiriça contra a propriedade
Em um aumento significativo da agitação entre os torcedores, o grupo de protesto do Chelsea, NotAProjectCFC, confirmou uma manifestação conjunta com quatro importantes organizações de torcedores de Estrasburgo, segundo o The Telegraph. Essa demonstração internacional de solidariedade está marcada para sábado, 18 de abril, antes do jogo em casa do Chelsea contra o Manchester United. Espera-se que membros do Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS e Pariser viajem da França para Londres.
- AFP
Desafio das arquibancadas e da diretoria
A marcha tem como objetivo apresentar uma frente unida contra o modelo multiclube implementado pelo consórcio BlueCo, que, segundo os torcedores, está minando os valores tradicionais e as identidades de ambas as instituições. Os grupos de protesto divulgaram uma declaração contundente sobre a situação atual de seus clubes: “Devido à contínua erosão dos valores em ambos os clubes de futebol, decidimos nos unir para agir com uma mensagem clara e unânime: Fora BlueCo
“Os membros do Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS e Pariser gentilmente concordaram em voar até Londres e caminhar em uníssono conosco em uma marcha de protesto rumo ao Stamford Bridge antes da partida.”
Crise de identidade no oeste de Londres e na Alsácia
As tensões chegaram a um ponto crítico após uma temporada conturbada. Os torcedores do Estrasburgo estão cansados de uma política de contratações focada exclusivamente em jovens, enquanto a transferência do técnico Liam Rosenior do time francês para o Chelsea, em janeiro, alimentou ainda mais as alegações de que o Estrasburgo está sendo tratado como um clube formador.
“Os torcedores de ambos os clubes estão convidados a se juntar a nós nesta marcha”, concluiu o comunicado dos torcedores. “Pretendemos chamar a atenção não apenas para a incompetência e a má gestão do Chelsea, mas também para as restrições impostas pela propriedade de múltiplos clubes, onde times como o Estrasburgo estão sendo despojados de suas identidades e onde grupos de torcedores de longa data e respeitados estão sendo censurados e reprimidos por uma direção brutal. Acreditamos que este pode ser um momento marcante na história do futebol, em que torcedores de clubes de países diferentes se unirão para fazer o que é certo não apenas para nossos clubes individualmente, mas para o esporte como um todo. Juntos, podemos forçar a mudança.”
- AFP
E agora?
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na Premier League e ainda está abalado pela eliminação nas competições europeias às mãos do Paris Saint-Germain. Seu desempenho recente tem sido irregular, tendo vencido apenas uma das últimas três partidas em todas as competições. O próximo adversário será o Everton, pela Premier League.
Enquanto isso, o Strasbourg ocupa a oitava posição na Ligue 1, com 37 pontos em 26 partidas, seis pontos atrás de uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. O time se prepara agora para enfrentar o Nantes no domingo.
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