Torcedores do Chelsea e do Estrasburgo protestarão JUNTOS contra os proprietários da BlueCo

As tensões chegaram a um ponto crítico após uma temporada conturbada. Os torcedores do Estrasburgo estão cansados de uma política de contratações focada exclusivamente em jovens, enquanto a transferência do técnico Liam Rosenior do time francês para o Chelsea, em janeiro, alimentou ainda mais as alegações de que o Estrasburgo está sendo tratado como um clube formador.

“Os torcedores de ambos os clubes estão convidados a se juntar a nós nesta marcha”, concluiu o comunicado dos torcedores. “Pretendemos chamar a atenção não apenas para a incompetência e a má gestão do Chelsea, mas também para as restrições impostas pela propriedade de múltiplos clubes, onde times como o Estrasburgo estão sendo despojados de suas identidades e onde grupos de torcedores de longa data e respeitados estão sendo censurados e reprimidos por uma direção brutal. Acreditamos que este pode ser um momento marcante na história do futebol, em que torcedores de clubes de países diferentes se unirão para fazer o que é certo não apenas para nossos clubes individualmente, mas para o esporte como um todo. Juntos, podemos forçar a mudança.”