Os times e títulos de Jorge Sampaoli como técnico

Sem clube desde que deixou o Marseille, Sampaoli foi anunciado para salvar uma temporada que vinha sendo desastrosa no Sevilla. Fato é que, apesar de um bom começo, a equipe parece não ter se desenvolvido com o treinador, que foi demitido após cinco meses de trabalho. Em 30 jogos, foram 12 vitórias, seis empates e 12 derrotas, com 40% de aproveitamento.

Em um comunicado, o clube disse: "O Sevilla FC rescindiu o contrato com o seu treinador, Jorge Sampaoli, após a derrota da equipe em Getafe, que voltou a colocar o clube à beira da zona de rebaixamento. O fato de a equipe não ter conseguido sair das posições mais baixas da tabela desde a sua incorporação como treinador, e a imagem oferecida nas últimas partidas, levaram o clube a tomar esta decisão em busca de uma reação do time nas últimas 12 rodadas que faltam para terminar a Liga. O Sevilla FC agradece a Sampaoli pelos serviços prestados e deseja-lhe boa sorte em seu futuro."