Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, em partida contra o Ñublense, pela Copa Libertadores 2023Getty Images
Os times e títulos de Jorge Sampaoli como técnico

Treinador argentino foi demitido do Atlético-MG, nesta quinta-feira (12); no Brasil, Sampaoli também já comandou Santos e Flamengo

Desejado por muitos clubes brasileiros desde que desembarcou no Brasil para comandar o Santos, em 2019, Jorge Sampaoli, já foi um dos principais comandantes do futebol sul-americano. Em fevereiro de 2026, após sua passagem abaixo do esperado no Atlético-MG, igual havia sido no Flamengo, o treinador foi demitido.

Com um estilo moderno nas táticas, o treinador também tentou carreira no futebol europeu, na França e na Espanha, mas parece que encontrou no futebol brasileiro sua verdadeira casa. Abaixo, a GOAL lista os trabalhos e títulos de Jorge Sampaoli.

  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Atlético-MG (2025-2026)

    Sampaoli retornou ao comando do Galo em setembro de 2025. Porém, o trabalho foi muito abaixo do esperado. No Brasileirão 2025, o time mineiro ficou próximo da zona do rebaixamento por muito tempo e até chegou na final da Sul-Americana, mas amargando o vice-campeonato, perdendo, nos pênaltis, para o Lanús.

    Após um início de 2026 também abaixo, o clube decidiu demitir o argentino.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-RENNESAFP

    Rennes (2024-2025)

    A segunda passagem de Sampaoli pelo futebol francês foi mais curta do que a anterior. O argentino completou apenas dez jogos com o Rennes, acumulando apenas três vitórias e sete derrotas. Além dos resultados ruins, houve notícias de descontentamentos com a diretoria do clube e, claro, pedidos de reforços não atendidos.

  • Jorge Sampaoli FlamengoGetty

    Flamengo (2023)

    Desejo antigo da diretoria rubro-negra, Jorge Sampaoli foi anunciado como técnico do Flamengo em 14 de abril de 2023. O argentino chegou para substituir o português Vítor Pereira, que perdeu os títulos do Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Recopa-Sul-Americana. Mas apesar de ter chegado na final da Copa do Brasil daquele ano, o argentino acumulou polêmicas e acabou sendo demitido. Números: 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Aproveitamento: 60,7%

  • Jorge Sampaoli SevillaGetty Images

    Sevilla (2022-2023)

    Sem clube desde que deixou o Marseille, Sampaoli foi anunciado para salvar uma temporada que vinha sendo desastrosa no Sevilla. Fato é que, apesar de um bom começo, a equipe parece não ter se desenvolvido com o treinador, que foi demitido após cinco meses de trabalho. Em 30 jogos, foram 12 vitórias, seis empates e 12 derrotas, com 40% de aproveitamento.

    Em um comunicado, o clube disse: "O Sevilla FC rescindiu o contrato com o seu treinador, Jorge Sampaoli, após a derrota da equipe em Getafe, que voltou a colocar o clube à beira da zona de rebaixamento. O fato de a equipe não ter conseguido sair das posições mais baixas da tabela desde a sua incorporação como treinador, e a imagem oferecida nas últimas partidas, levaram o clube a tomar esta decisão em busca de uma reação do time nas últimas 12 rodadas que faltam para terminar a Liga. O Sevilla FC agradece a Sampaoli pelos serviços prestados e deseja-lhe boa sorte em seu futuro."

  • Jorge Sampaoli Olympique de MarsellaGetty

    Olympique de Marseille (2021-2022)

    Então vinculado ao Atlético-MG, Sampaoli optou por deixar o comando técnico do Galo ainda sob contrato para assumir o Olympique de Marseille, na França. Apesar de um bom trabalho, o treinador preferiu deixar a equipe ao fim da temporada 2021/22 por conta sua insatisfação com a falta de reforços. Na equipe francesa, foram 36 vitórias, 17 empates e 14 derrotas.

  • Jorge Sampaoli Atlético Mineiro 30 08 2020Bruno Cantini / Agência Galo / Atlético

    Atlético-MG (2020-2021)

    Após um sucesso no Santos, Sampaoli foi contratado pelo Atlético-MG com a perspectiva de organizar a equipe mineira, apesar das críticas quanto o alto número de contratações, após a eliminação da equipe da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil sob o comando de Rafael Dudamel. Pelo Galo, o argentino conquistou o título do Campeonato Mineiro, sua primeira taça no futebol brasileiro. Foram 22 vitórias, oito empates e nove derrotas.

  • Jorge Sampaoli Santos Guarani Paulista 18022019Ivan Storti/Santos FC

    Santos (2019)

    Após uma grande decepção com sua passagem na seleção argentina e um tempo longe dos trabalhos, o Santos surpreendeu o mercado ao contratar Jorge Sampaoli. Com um estilo ofensivo, o argentino rapidamente ganhou a aprovação dos torcedores, apesar da eliminação precoce na Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista, além da Copa do Brasil.

    O bom desempenho ficou por conta do Campeonato Brasileiro, onde a equipe obteve 22 vitórias, somando 74 Pontos, no segundo lugar. O técnico argentino teve um grande desgaste com o presidente do clube José Carlos Peres, motivado pela falta de contratação de jogadores e também pela falta de contato com o mandatário. Sampaoli deixou a equipe em 9 de dezembro de 2019 após um tensa reunião de 4 horas.

  • Jorge Sampaoli Argentina Brasil 090617Getty

    Argentina (2017-2018)

    Jorge Sampaoli recebeu o convite para assumir a seleção argentina em 2017, em meio à campanha das Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano seguinte. A passagem pela Albiceleste não foi boa e ficou marcada pela eliminação nas oitavas de final do Mundial de 2018 -- com derrota por 4 a 3 para a França.

    Pela Argentina, foram 15 jogos sob o comando de Sampaoli: 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

  • Jorge Sampaoli Sevilla Real Madrid La Liga 15012017Getty Images

    Sevilla (2016-2017)

    A primeira experiência no futebol europeu foi com o Sevilla, e o desempenho foi bastante positivo dentro das aspirações do clube andaluz, apesar da ausência de títulos. Foram 53 jogos, 27 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

  • Jorge Sampaoli ChileGetty Images

    Chile (2012-2016)

    O melhor trabalho de Sampaoli, e também o que lhe garantiu, ao menos até aqui, o principal título de sua carreira. Sob o comando do argentino, os chilenos conquistaram a primeira taça de sua história, a Copa América de 2015 (em final decidida nos pênaltis contra a Argentina).

    Foram 44 jogos, 27 vitórias, 9 empates e 8 derrotas.

  • Jorge Sampaoli Universidad de Chile@udechile

    Universidad de Chile (2011-2012)

    Sampaoli passou a chamar a atenção do futebol sul-americano, pela primeira vez, graças ao desempenho de sua "La U" (que chegou a impor eliminações continentais ao Flamengo). Com a equipe chilena, o argentino conquistou duas vezes o Torneio Apertura (2011 e 2012), do Campeonato Chileno, e uma vez o Clausura (2011). A grande conquista, no entanto, foi a Copa Sul-Americana de 2011.

    Foram 89 jogos, 53 vitórias, 24 empates e 12 derrotas.

  • Jorge Sampaoli SevillaGetty Images

    Outros clubes de Jorge Sampaoli

    1994–1995: Alumni de Casilda

    1996: Belgrano de Arequito

    1996–1997: Argentino de Rosario

    1997: Alumni de Casilda

    1998: Belgrano de Arequito

    1999–2000: Aprendices Casildenses

    2000: Argentino de Rosario

    2001: Alumni de Casilda

    2002: Juan Aurich

    2003: Sport Boys

    2004–2006: Coronel Bolognesi

    2007: Sporting Cristal

    2008–2009: O'Higgins

    2010: Emelec

  • Jorge Sampaoli Chile Copa America finalRODRIGO ARANGUA/AFP/Getty Images

    Os títulos de Jorge Sampaoli

    Belgrano de Arequito: Liga Casildense (1996)

    Aprendices Casildenses: Liga Casildense (1999 e 2000)

    Universidad de Chile: Copa Sul-Americana (2011) e Campeonato Chileno (2011-Apertura), (2011-Clausura) e (2012-Apertura)

    Chile: Copa América (2015)

    Atlético Mineiro: Campeonato Mineiro (2020)

