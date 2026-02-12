Os times e títulos de Jorge Sampaoli como técnico

Desejado por muitos clubes brasileiros desde que desembarcou no Brasil para comandar o Santos, em 2019, Jorge Sampaoli, já foi um dos principais comandantes do futebol sul-americano. Em fevereiro de 2026, após sua passagem abaixo do esperado no Atlético-MG, igual havia sido no Flamengo, o treinador foi demitido.
Com um estilo moderno nas táticas, o treinador também tentou carreira no futebol europeu, na França e na Espanha, mas parece que encontrou no futebol brasileiro sua verdadeira casa. Abaixo, a GOAL lista os trabalhos e títulos de Jorge Sampaoli.
