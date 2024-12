Todos os técnicos do Santos neste século

De Celso Roth até Pedro Caixinha, relembre quais foram os técnicos do Peixe de 2001 até hoje

O Santos tem sido, nas últimas temporadas, um dos maiores protagonistas na dança das cadeiras entre técnicos no futebol brasileiro. Na temporada 2023, que consolidou o primeiro rebaixamento da história do clube, o clube teve quatro treinadores - Odair Hellmann, Paulo Turra, Diego Aguirre e Marcelo Fernandes. Em 2024, na campanha na Série B, Fabio Carille foi o escolhido para guiar o barco e, além de garantir o acesso, levou o time ao título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, sendo demitido antes do último jogo da equipe na temporada.

Para 2025, o Peixe aposta no português Pedro Caixinha, ex-RB Bragantino, no retorno a Série A.

O debate sobre permanência ou demissão de treinadores no futebol brasileiro é extenso. Quando é a hora certa de se demitir um técnico? É um tema difícil, mas não há dúvidas de que há um exagero cultural no número de demissões feitas no Brasil.

Mais artigos abaixo

Citar todos os técnicos da história do Santos é uma tarefa extensa, daquelas que valeriam um livro à parte. É mais fácil relembrar todos os comandantes do Alvinegro de 2001 até o presente momento. E a GOAL lista, abaixo, como foi o trabalho de cada um deles (sem considerar os interinos).