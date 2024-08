As maiores sequências de vitórias do Brasileirão na história

Guarani, em todos os tempos, Atlético-MG e Inter, nos pontos corridos, são os recordistas

Vencer é, ou deveria ser, o objetivo de cada time de futebol quando entra em campo. Nem sempre é possível, claro, mas existem períodos em que uma equipe parece ser imbatível, acumulando triunfos um atrás do outro.

No Brasileirão de pontos corridos, o recorde de vitórias seguidas é dividido entre Internacional e Atlético-MG. Considerando todo o período histórico do Nacional, a melhor marca continua a ser do Guarani de 1978. Confira, abaixo, quais são as maiores sequências de vitórias seguidas de uma edição do Campeonato Brasileiro.