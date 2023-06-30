+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Os times e títulos de Luis Castro como técnico

O português chegou ao Botafogo em 2022 e deixou o time na liderança do Brasileirão 2023 antes de rumar para a Arábia Saudita

Quando John Textor adquiriu 90% da SAF do Botafogo, o empresário norte-americano colocou um nome como primeira opção para tocar o seu projeto de montar um time forte, ao mesmo tempo em que estimula e otimiza a formação de jogadores da base: Luís Castro. E para trazer o português para o Glorioso, conseguiu levar a melhor em uma disputa com o Corinthians – que também queria o técnico luso.

Luís Castro estreou como treinador do Botafogo em abril de 2022. Comandou vários jogadores, em meio a um longo processo de formação de um time-base para a temporada, viveu momentos de desconfiança por parte do torcedor mas acabou caindo nas graças dos alvinegros no início do Brasileirão 2023. O clima de amor, contudo, diminuiu depois que o português aceitou uma proposta para treinar o Al-Nassr, equipe que conta com Cristiano Ronaldo, deixando os alvinegros no meio de uma campanha que já colocava o Botafogo como um dos favoritos ao título brasileiro.

Fica agora a espera para ver como será a história de Luís Castro em um futebol árabe que vai gastando mundos e fundos, na esperança de conseguir algum tipo de protagonismo no mundo do futebol.

    Times treinados por Luís Castro

    Luís Castro começou sua carreira como treinador no final da década de 90, com o Águeda. De lá para cá, passou por diferentes clubes, em especial no futebol português, e ganhou notoriedade com sua habilidade para identificar e desenvolver jovens talentos – tanto, que o trabalho no Porto B foi um dos mais elogiados de sua carreira.

    • Águeda (Portugal) - 1998/2000
    • Mealhada (Portugal) - 2000/01
    • Estarreja (Portugal) - 2001/2003
    • Sanjoanense (Portugal) - 2003/04
    • Penafiel (Portugal) - 2004/2006
    • Porto B (Portugal) - 2013/2016
    • Porto (Portugal) - 2014
    • Rio Ave (Portugal) - 2016/17
    • Chaves (Portugal) - 2017/18
    • Vitória de Guimarães (Portugal) - 2018/19
    • Shakhtar Donetsk (Ucrânia) - 2019/2021
    • Al-Duhail (Qatar) - 2021/22
    • Botafogo - 2022/2023
    • Al-Nassr
    Os títulos de Luís Castro como técnico

    Considerando apenas o futebol profissional, os títulos conquistados por Luís Castro foram:

    Série B de Portugal 2015/16 – Porto B

    Campeonato Ucraniano 2019/20 – Shakhtar Donetsk

    Copa do Emir do Qatar 2022 – Al-Duhail

    Luís Castro no Botafogo

    Luís Castro já comandou o Glorioso em 80 jogos. Foram 42 vitórias, 15 empates e 23 derrotas considerando todas as competições. O Botafogo marcou 110 gols e sofreu 69. Um aproveitamento total de 58,7% que foi superior às médias de técnicos alvinegros anteriores.

    • Jogo de estreia: Ceará 1 x 3 Botafogo (Brasileirão 2022)

    • Jogo mais recente: Botafogo 1 x 1 Magallanes (Copa Sul-Americana).

  • Al-Nassr

    Luís Castro foi um dos pedidos feitos por Cristiano Ronaldo para comandar a equipe na temporada que ainda vai começar.

