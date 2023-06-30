Quando John Textor adquiriu 90% da SAF do Botafogo, o empresário norte-americano colocou um nome como primeira opção para tocar o seu projeto de montar um time forte, ao mesmo tempo em que estimula e otimiza a formação de jogadores da base: Luís Castro. E para trazer o português para o Glorioso, conseguiu levar a melhor em uma disputa com o Corinthians – que também queria o técnico luso.

Luís Castro estreou como treinador do Botafogo em abril de 2022. Comandou vários jogadores, em meio a um longo processo de formação de um time-base para a temporada, viveu momentos de desconfiança por parte do torcedor mas acabou caindo nas graças dos alvinegros no início do Brasileirão 2023. O clima de amor, contudo, diminuiu depois que o português aceitou uma proposta para treinar o Al-Nassr, equipe que conta com Cristiano Ronaldo, deixando os alvinegros no meio de uma campanha que já colocava o Botafogo como um dos favoritos ao título brasileiro.

Fica agora a espera para ver como será a história de Luís Castro em um futebol árabe que vai gastando mundos e fundos, na esperança de conseguir algum tipo de protagonismo no mundo do futebol.

*Dados atualizados em 29 de junho de 2023, às 23h46 (de Brasília).