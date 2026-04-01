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Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

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Técnico do Marrocos: Ninguém se compara ao Brasil... E este é o meu comentário sobre as comemorações do Senegal

Marrocos x Paraguai
Marrocos
Paraguai
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Brasil x Marrocos
Brasil
Copa do Mundo
Senegal x Marrocos
Senegal
Africa Cup of Nations
M. Ouahbi
Marrocos
Paraguai
Brasil
EUA
Senegal
Bélgica

Wahbi fala sobre a melhor maneira de se preparar para o confronto contra a Seleção Mundial

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, demonstrou satisfação com a vitória sobre o Paraguai em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, ao mesmo tempo em que minimizou a importância das comemorações da seleção do Senegal pelo título da Copa Africana das Nações de 2025.

A seleção marroquina conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre a seleção paraguaia em partida disputada na noite de terça-feira na cidade francesa de Lens.

A vitória vem poucos dias após o empate com a seleção do Equador em outro amistoso disputado na capital espanhola, Madri.

A seleção marroquina se prepara para disputar a Copa do Mundo no Grupo C, que inclui Brasil, Haiti e Escócia.

Wahbi falou, na coletiva de imprensa após a partida, sobre diversos assuntos, com destaque para o desenrolar da partida contra o Paraguai, a seleção brasileira como principal adversária na Copa do Mundo, além da comemoração da seleção senegalesa pelo título africano, embora o caso ainda esteja pendente no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

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  • Jogo do Paraguai

    “Estamos felizes, porque foi isso que eu disse desde o início: estamos nos preparando para a Copa do Mundo, mas, ao mesmo tempo, queremos vencer os jogos”, afirmou Wahbi, conforme noticiado pelo site marroquino “Al-Batal”, enfatizando a importância de encontrar um equilíbrio entre a preparação e os resultados.

    Ele explicou: “Fizemos mudanças, mas não queríamos mudar o time inteiro, porque isso também é importante. Quando trocamos um grande número de jogadores, eles nem sempre estão nas melhores condições para mostrar seu potencial”.

    O técnico marroquino acrescentou: “Mantivemos três ou quatro jogadores titulares para facilitar a integração de alguns jovens, e era importante manter o equilíbrio e dar oportunidade a todos”.

    E continuou: “Queria dar minutos de jogo a alguns jogadores, e talvez a intensidade tenha diminuído um pouco, o que é normal em jogos amistosos após o minuto 65”.

    Ele também revelou as orientações que deu no intervalo: “Pedi aos jogadores que fossem pacientes, corrigindo alguns detalhes no posicionamento e criando velocidade no jogo”.

    Wahbi confirmou que, durante este estágio, procurou elevar o nível de competitividade entre os jogadores, afirmando: “Queria que os jogadores tornassem minha decisão mais difícil quanto à escolha da lista que participará da Copa do Mundo, por meio de um bom desempenho e da conquista da vitória”.

    Ele também elogiou o desempenho da seleção do Paraguai, destacando a dificuldade da partida: “Jogamos contra uma seleção forte, mais coesa e agressiva, que não nos deixou muitas opções, especialmente no primeiro tempo”.

    Wahbi explicou: “No primeiro tempo, tentamos chegar ao gol; depois, corrigimos alguns aspectos no intervalo, e houve uma melhora clara no segundo tempo”.

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  • A torcida marroquina

    Wahbi também falou sobre a força da torcida marroquina e sua presença massiva para apoiar a seleção em vários países do mundo, ressaltando que isso lhe dá motivação e ambição para não decepcioná-los.

    “Nas arquibancadas, é incrível: não importa em que cidade a seleção marroquina jogue, o estádio está sempre lotado”, disse ele.

    E acrescentou: “O que é ainda mais impressionante, e o que realmente impressiona, é a presença da torcida saindo do hotel, nas rodovias, na chegada ao aeroporto, em todos os lugares por onde passamos, independentemente da cidade. Eu sei disso porque um grande número de torcedores chegou até mesmo ao Chile para apoiar a seleção marroquina juvenil”.

    Wahbi continuou: “Isso é prova de que todos os marroquinos hoje estão muito orgulhosos dessa seleção e do que ela representa. Nós também sabemos o que representamos: representamos esse povo e estamos muito orgulhosos de representar este país e este povo”.

    E concluiu sua fala sobre a torcida dizendo: “Por isso, continuamos com a mesma ambição de não decepcionar ninguém, e principalmente de preservar nossos valores, o que será de extrema importância”.

  • Comemorações no Senegal

    Em outro contexto, Wahbi considerou que as comemorações da seleção do Senegal no Estádio da França, à margem do amistoso contra o Peru, não tiveram importância para ele, afirmando que seu foco está na Copa do Mundo de 2026.

    “Eu tinha muitas coisas para fazer, o que não me permitiu concentrar-me no que acontecia lá fora; eu estava preocupado com o que era necessário, e aqui estou falando da minha equipe e dos nossos jogos”, disse ele.

    O técnico continuou: “Falei sobre tudo, e não posso falar sobre o que acontece lá fora, pois cada um faz o que quer, e há a CAF que toma as decisões; sinceramente, não dei nenhuma importância ao assunto”.

    E concluiu: “Não sei de nada e estou falando com franqueza. Nosso objetivo é não nos concentrarmos no passado, pois temos uma seleção forte e estamos interessados apenas em nos preparar para a próxima Copa do Mundo.”

  • A melhor maneira de se preparar para enfrentar o Brasil

    Wahbi reconheceu a força da seleção brasileira antes do esperado confronto entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026, observando que não há nenhuma seleção semelhante à Seleção.

    O técnico marroquino declarou: “Não há seleção no mundo que se compare ao Brasil, e quando se quer se preparar para enfrentá-los, a melhor solução é jogar contra a segunda equipe deles”.

    Ele acrescentou: “Não fui eu quem elaborou o calendário dos amistosos, mas fiquei satisfeito por jogar contra duas seleções com estilos diferentes, mas que compartilham agressividade, intensidade e qualidade técnica”.

    Wahbi explicou que enfrentar o Equador e o Paraguai significa se preparar para todas as seleções do grupo, incluindo o Brasil e a Escócia, e não apenas para a Seleção.

    Wahbi concluiu: “O que me chamou a atenção foi enfrentar duas seleções fortes, e não acho que se possa comparar o Brasil com qualquer outra equipe”.