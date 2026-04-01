Técnico do Marrocos: Ninguém se compara ao Brasil... E este é o meu comentário sobre as comemorações do Senegal

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, demonstrou satisfação com a vitória sobre o Paraguai em um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, ao mesmo tempo em que minimizou a importância das comemorações da seleção do Senegal pelo título da Copa Africana das Nações de 2025.

A seleção marroquina conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre a seleção paraguaia em partida disputada na noite de terça-feira na cidade francesa de Lens.

A vitória vem poucos dias após o empate com a seleção do Equador em outro amistoso disputado na capital espanhola, Madri.

A seleção marroquina se prepara para disputar a Copa do Mundo no Grupo C, que inclui Brasil, Haiti e Escócia.

Wahbi falou, na coletiva de imprensa após a partida, sobre diversos assuntos, com destaque para o desenrolar da partida contra o Paraguai, a seleção brasileira como principal adversária na Copa do Mundo, além da comemoração da seleção senegalesa pelo título africano, embora o caso ainda esteja pendente no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

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