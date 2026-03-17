Sporting Lisboa x Bodo/Glimt AO VIVO

Uma semana depois, as equipes ainda na disputa da Liga dos Campeões se enfrentam novamente, agora fora de casa. A abrir a volta das oitavas de final está o confronto entre o Sporting Lisboa e o Bodø/Glimt, marcado para acontecer em Portugal, no Estádio José Alvalade, após a vitória por 3 a 0 dos noruegueses na partida de ida. Hauge e seus companheiros são a grande surpresa desta temporada; sua trajetória na Europa atesta o crescimento do futebol norueguês, e seu campeonato ainda não começou, pois as duas primeiras rodadas foram adiadas devido aos compromissos da equipe na Europa. Também em Portugal decidiram adiar a partida entre a equipe de Rui Borges e o Tondela, que deveria ter sido disputada há alguns dias, mas foi remarcada (para data a ser definida) justamente devido à proximidade com a partida de hoje.