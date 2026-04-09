Num cenário que passou a se repetir de forma a suscitar dúvidas, o Barcelona vive uma realidade dupla nesta temporada: uma equipe que brilha com constância no plano doméstico, mas tropeça na Europa ao primeiro teste realmente sério.

A derrota mais recente diante do Atlético de Madrid, por 2 a 0, no “Spotify Camp Nou”, colocou a equipe catalã à beira de mais uma eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, trazendo de volta à tona uma velha pergunta que se renova todos os anos: por que o Barcelona perde o brilho continental nos momentos decisivos?

Em contrapartida, o Real Madrid consolida uma imagem completamente diferente ao longo da última década, em que o sofrimento se transforma em vitórias, e as derrotas em “remontada”, num fenómeno que alguns resumem com a expressão “personalidade de campeão”.

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