Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports

Sevilha, oficial: Matias Almeyda é demitido

O ex-meio-campista argentino do Inter, da Lazio e do Parma não é mais o técnico do clube espanhol.

Após a derrota em casa por 2 a 0 contra o Valencia, o clube espanhol demitiu o técnico argentino, ex-meio-campista da Inter, da Lazio e do Parma.


O Sevilla ocupa a 15ª posição na tabela, com 31 pontos em 29 rodadas e 3 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

O nome do espanhol Luis Garcia Plaza, ex-Alavés e Mallorca, surge como possível novo treinador.


Ao longo de sua carreira como técnico, Almeyda esteve no comando do River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes e AEK Atenas.

  • O COMUNICADO OFICIAL

    Matias Almeyda foi demitido do cargo de técnico do Sevilla FC. O treinador argentino deixa o Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán após ter comandado a equipe em 32 partidas oficiais — 29 na La Liga e 3 na Copa del Rey — desde sua chegada ao clube de Nervión no verão de 2015. O Sevilla FC deseja agradecer a Matias Almeyda e à sua comissão técnica pelo trabalho realizado nestes meses e deseja-lhe boa sorte para o seu futuro profissional.


