Sevilha, oficial: Matias Almeyda é demitido

Matias Almeyda não é mais o técnico do Sevilla.
Após a derrota em casa por 2 a 0 contra o Valencia, o clube espanhol demitiu o técnico argentino, ex-meio-campista da Inter, da Lazio e do Parma.
O Sevilla ocupa a 15ª posição na tabela, com 31 pontos em 29 rodadas e 3 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.
O nome do espanhol Luis Garcia Plaza, ex-Alavés e Mallorca, surge como possível novo treinador.
Ao longo de sua carreira como técnico, Almeyda esteve no comando do River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes e AEK Atenas.