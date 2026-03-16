Série C, oficial: Liverani é demitido da Ternana; o Catania demite Toscano

Fabio Liverani não é mais o técnico da Ternana. O clube da Úmbria demitiu o treinador após a derrota por 1 a 0 fora de casa contra o Vis Pesaro, com gols de Di Paola aos 4 minutos e a expulsão de Dubickas aos 29, deixando a equipe com 10 jogadores. O comando da equipe ficou, por enquanto, a cargo de Pasquale Fazio, técnico da equipe sub-17.
A Ternana está em décimo lugar na classificação, na zona de playoff, com 42 pontos em 30 rodadas do campeonato, assim como Gubbio e Vis Pesaro.
Na próxima rodada do grupo B, na noite de sexta-feira, a Ternana joga em casa contra a Sambenedettese.