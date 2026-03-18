Série C, datas oficiais dos playoffs e playouts: comemoração da promoção em 7 de junho

A Lega Pro divulgou hoje, por meio de um comunicado oficial, as datas em que serão disputadas todas as rodadas dos playoffs pela promoção à Série B e as dos play-outs para evitar o rebaixamento para a Série D.





No que diz respeito à disputa por uma vaga na Série B, serão 28 as equipes que se enfrentarão, e apenas uma conquistará a última vaga de promoção. Participarão das eliminatórias, de fato, todas as equipes classificadas entre o 2º e o 10º lugar em seus respectivos grupos, algumas delas entrando na disputa e pulando algumas rodadas definidas como “regionais”.





O último sorteio colocará as quatro últimas equipes ainda na disputa em um mini-torneio com semifinais e finais disputadas em dupla confrontos de ida e volta. A partir desta fase, em caso de empate, haverá prorrogação antes dos pênaltis.



