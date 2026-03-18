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Emanuele Tramacere

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Série C, datas oficiais dos playoffs e playouts: comemoração da promoção em 7 de junho

A Lega Pro divulgou hoje, por meio de um comunicado oficial, as datas em que serão disputadas todas as rodadas dos playoffs pela promoção à Série B e as dos play-outs para evitar o rebaixamento para a Série D.


No que diz respeito à disputa por uma vaga na Série B, serão 28 as equipes que se enfrentarão, e apenas uma conquistará a última vaga de promoção. Participarão das eliminatórias, de fato, todas as equipes classificadas entre o 2º e o 10º lugar em seus respectivos grupos, algumas delas entrando na disputa e pulando algumas rodadas definidas como “regionais”.


O último sorteio colocará as quatro últimas equipes ainda na disputa em um mini-torneio com semifinais e finais disputadas em dupla confrontos de ida e volta. A partir desta fase, em caso de empate, haverá prorrogação antes dos pênaltis.


  • DATAS DOS PLAYOFFS

    FASE REGIONAL

    1ª Rodada | partida única DOMINGO, 3 DE MAIO DE 2026

    2ª Rodada | em partida única QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2026


    FASE NACIONAL

    1ª Rodada | jogo de ida DOMINGO, 10 DE MAIO DE 2026

    1ª Rodada | jogo de volta QUARTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2026

    2ª Rodada | jogo de ida DOMINGO, 17 DE MAIO DE 2026

    2ª Rodada | jogo de volta QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2026


    FINAL FOUR

    Semifinais | jogo de ida DOMINGO, 24 DE MAIO DE 2026

    Semifinais | jogo de volta QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2026

    Final | jogo de ida DOMINGO, 2 DE JUNHO DE 2026

    Final | jogo de volta QUARTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2026

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  • DATAS DOS PLAYOFFS

    Partidas de ida | SÁBADO, 9 DE MAIO DE 2026

    Partidas de volta | SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2026

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