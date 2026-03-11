Série B, oficial: Shpendi e Busio garantidos pelo Empoli e pelo Venezia

Na Série B, foram anunciadas as renovações dos contratos de dois jogadores importantes: o atacante Stiven Shpendi com o Empoli e o meio-campista Gianluca Busio com o Venezia.

Eis as palavras deste último: “Estou muito feliz por ter renovado meu contrato e poder continuar esta jornada com o Venezia. Aqui me senti acolhido desde o primeiro dia e vestir estas cores tornou-se algo muito importante para mim. Esta renovação significa muito e quero agradecer ao diretor Antonelli e a toda a sociedade pela confiança que continuam a demonstrar em mim. Um agradecimento especial também aos nossos torcedores. Desde a minha chegada, eles sempre me fizeram sentir seu apoio e carinho, e para nós, jogadores, isso faz toda a diferença. Estou feliz por poder continuar esta jornada junto com eles e viver ainda muitas emoções com estas cores”.