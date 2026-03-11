Goal.com
Série B, oficial: Shpendi e Busio garantidos pelo Empoli e pelo Venezia

Anunciadas duas importantes renovações de contratos.

Na Série B, foram anunciadas as renovações dos contratos de dois jogadores importantes: o atacante Stiven Shpendi com o Empoli e o meio-campista Gianluca Busio com o Venezia.

Eis as palavras deste último: “Estou muito feliz por ter renovado meu contrato e poder continuar esta jornada com o Venezia. Aqui me senti acolhido desde o primeiro dia e vestir estas cores tornou-se algo muito importante para mim. Esta renovação significa muito e quero agradecer ao diretor Antonelli e a toda a sociedade pela confiança que continuam a demonstrar em mim. Um agradecimento especial também aos nossos torcedores. Desde a minha chegada, eles sempre me fizeram sentir seu apoio e carinho, e para nós, jogadores, isso faz toda a diferença. Estou feliz por poder continuar esta jornada junto com eles e viver ainda muitas emoções com estas cores”.

  • COMUNICADOS OFICIAIS

    O Empoli Football Club tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com o jogador Stiven Shpendi para a prorrogação do contrato até 30 de junho de 2029.

    O Venezia FC comunica que chegou a um acordo para a renovação do contrato do meio-campista Gianluca Busio, que continuará a vestir a camisa laranja e verde até 30 de junho de 2028.

    Chegado à lagoa na temporada 2021/22, Gianluca Busio, de 23 anos, acumulou até agora 161 partidas oficiais com a camisa do Venezia FC, marcando 17 gols e dando 8 assistências. Protagonista da promoção à Série A na temporada 23/24, Gianluca é hoje um dos líderes da equipe e uma figura central do projeto esportivo, incorporando plenamente os valores de comprometimento, determinação e senso de pertencimento que caracterizam o clube.

