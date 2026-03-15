Um gol de Gustav Isaksen freia a marcha do Milan rumo ao primeiro lugar. Os rossoneri perdem por 0 a 1 no Olimpico contra a Lazio; decisivo o gol do dinamarquês aos 26 minutos do primeiro tempo, que afasta a equipe de Allegri da Inter: ontem, os nerazzurri empataram em 1 a 1 contra a Atalanta, mas a derrota do Milan faz com que eles abram uma vantagem de um ponto, com a equipe de Chivu agora com +8 sobre os rossoneri. O Milan perdeu após duas vitórias consecutivas contra a Cremonese e justamente no clássico contra a Inter; o próximo jogo será no San Siro contra o Torino, e a Inter jogará em Florença contra a equipe de Vanoli.
Traduzido por
Série A, disputa pelo título entre Inter e Milan: comparação entre a tabela de classificação e o calendário
O CALENDÁRIO DO INTER
Na disputa pelo título, portanto, os nerazzurri têm uma vantagem de oito pontos para administrar daqui até o final do campeonato. Na próxima rodada, como mencionado, o Inter vai a Florença para a partida de domingo, 22 de março, às 20h45; depois recebe a Roma no San Siro no domingo, 5 de abril, também às 20h45; no fim de semana de 11/12 de abril, joga em Como e, em seguida, volta a jogar em casa contra o Cagliari no fim de semana de 18/19 de abril. É a última partida dos nerazzurri antes da volta da semifinal da Coppa Italia, marcada contra o Como para 21 de abril às 21h (a partida de ida terminou em 0 a 0).
O CALENDÁRIO DO INTER
22 de março, às 20h45: Fiorentina x Inter
5 de abril, às 20h45: Inter x Roma
11/12 de abril: Como x Inter
18/19 de abril: Inter x Cagliari
21 de abril, às 21h: Inter x Como (Copa da Itália)
25/26 de abril: Torino x Inter
2/3 de maio: Inter x Parma
9/10 de maio: Lazio x Inter
13 de maio: eventual final da Copa da Itália
16/17 de maio: Inter x Verona
23/24 de maio: Bologna x Inter
O CALENDÁRIO DO MILAN
Os rossoneri são obrigados a correr atrás e esperam recuperar pontos já na próxima rodada, quando o Milan enfrentará o Torino no sábado, 21 de março, às 18h. Segunda-feira, 6 de abril, é uma data a ser marcada no calendário, pois às 20h45 está marcado o grande clássico contra o Napoli e, na rodada seguinte, no fim de semana entre 11 e 12 de abril, a equipe de Allegri receberá a Udinese e, em seguida, enfrentará o Verona na partida de 18/19 de abril, que antecede outro grande desafio: o confronto contra a Juventus em 25/26 de abril.
O CALENDÁRIO DO MILAN
21 de março, às 18h: Milan x Torino
6 de abril, às 20h45: Napoli x Milan
11/12 de abril: Milan x Udinese
18/19 de abril: Verona x Milan
25/26 de abril: Milan x Juventus
2/3 de maio: Sassuolo x Milan
9/10 de maio: Milan x Atalanta
16/17 de maio: Genoa x Milan
23/24 de maio: Milan x Cagliari