Série A, disputa pelo título entre Inter e Milan: comparação entre a tabela de classificação e o calendário

Na disputa pelo título, portanto, os nerazzurri têm uma vantagem de oito pontos para administrar daqui até o final do campeonato. Na próxima rodada, como mencionado, o Inter vai a Florença para a partida de domingo, 22 de março, às 20h45; depois recebe a Roma no San Siro no domingo, 5 de abril, também às 20h45; no fim de semana de 11/12 de abril, joga em Como e, em seguida, volta a jogar em casa contra o Cagliari no fim de semana de 18/19 de abril. É a última partida dos nerazzurri antes da volta da semifinal da Coppa Italia, marcada contra o Como para 21 de abril às 21h (a partida de ida terminou em 0 a 0).

O CALENDÁRIO DO INTER

22 de março, às 20h45: Fiorentina x Inter

5 de abril, às 20h45: Inter x Roma

11/12 de abril: Como x Inter

18/19 de abril: Inter x Cagliari

21 de abril, às 21h: Inter x Como (Copa da Itália)

25/26 de abril: Torino x Inter

2/3 de maio: Inter x Parma

9/10 de maio: Lazio x Inter

13 de maio: eventual final da Copa da Itália

16/17 de maio: Inter x Verona

23/24 de maio: Bologna x Inter