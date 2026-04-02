No entanto, até o momento, a situação da Irã em seu grupo permanece inalterada: a seleção iraniana se classificou em campo através das eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol e continua aspirando a participar do torneio. Além disso, a FIFA e seu presidente, Gianni Infantino, não pretendem, neste momento, excluir a Irã da competição.

A FIFA confirmou seu apoio à participação do Irã, já que as últimas conversas entre a delegação iraniana e Infantino indicam que o plano de participação da seleção iraniana no torneio continua em vigor, incluindo a realização de seus jogos nos Estados Unidos.

Infantino declarou, à margem de sua presença em um amistoso entre Irã e Costa Rica na Turquia na terça-feira passada, que a seleção asiática participará do torneio e que não há plano alternativo.

Além disso, a ideia de transferir as partidas da Irã para o México não está em discussão no momento. Portanto, não há nenhuma chance, atualmente, de reincorporar a Itália.

A seleção iraniana deve iniciar sua campanha no torneio no dia 16 de junho contra a Nova Zelândia, antes de enfrentar a Bélgica na Califórnia e, em seguida, o Egito no estádio “Lumen Field”, em Seattle.