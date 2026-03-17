Uma final polêmica devido à forma como o Senegal conquistou a vitória por 1 a 0 na prorrogação.

Nos minutos finais da partida, de fato, houve um protesto veemente da seleção senegalesa, que primeiro reclamou de um pênalti não marcado e depois explodiu de raiva com a intervenção do VAR, que marcou um pênalti a favor do Marrocos por um contato muito semelhante.

O Senegal, com exceção de Mané, abandonou o campo em protesto por mais de 20 minutos e, depois, convencido pelo próprio capitão, decidiu voltar ao campo para cobrar o já mencionado pênalti. Na marca do pênalti, Brahim Diaz tentou um chute por cima, mas Mendy defendeu, levando a partida para a prorrogação.

Foi então que Mané marcou o gol que entregou a taça aos Leões da Teranga, que se impuseram, justamente no Marrocos, com o resultado de 1 a 0.