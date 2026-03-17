O Senegal não é mais o atual campeão africano. A conquista da Copa Africana de Nações no início de 2026 gerou inevitavelmente uma série de polêmicas e, agora, com uma decisão que entrará para a história, a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu retirar o título conquistado em campo por Mané e seus companheiros, atribuindo-o ao Marrocos, que havia sido derrotado na prorrogação daquela final controversa.
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Notícia bombástica: a Copa Africana de Nações foi retirada do Senegal, e Marrocos é o campeão de 2026!
O QUE ACONTECEU NOS MINUTOS DE ACRESCENTOS
Uma final polêmica devido à forma como o Senegal conquistou a vitória por 1 a 0 na prorrogação.
Nos minutos finais da partida, de fato, houve um protesto veemente da seleção senegalesa, que primeiro reclamou de um pênalti não marcado e depois explodiu de raiva com a intervenção do VAR, que marcou um pênalti a favor do Marrocos por um contato muito semelhante.
O Senegal, com exceção de Mané, abandonou o campo em protesto por mais de 20 minutos e, depois, convencido pelo próprio capitão, decidiu voltar ao campo para cobrar o já mencionado pênalti. Na marca do pênalti, Brahim Diaz tentou um chute por cima, mas Mendy defendeu, levando a partida para a prorrogação.
Foi então que Mané marcou o gol que entregou a taça aos Leões da Teranga, que se impuseram, justamente no Marrocos, com o resultado de 1 a 0.
A DECISÃO DA CAF
A comissão de apelação da CAF, no entanto, voltou hoje a analisar a partida e tomou uma decisão sobre o recurso apresentado ao final da partida pela federação do Marrocos. A comissão confirmou que a partida não terminou com o resultado de 1 a 0 a favor do Senegal após a prorrogação, mas sim com 3 a 0 a favor do Marrocos, com os senegaleses derrotados por desistência.
Eis o comunicado: “A seleção senegalesa perdeu por desistência a final da Copa Africana das Nações (CAF) Marrocos 2025, cujo resultado foi registrado como 3 a 0 a favor da Federação Real Marroquina de Futebol”.
A FUNDAMENTAÇÃO: "VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 82 E 84"
De acordo com a declaração da CAF, a seleção do Senegal violou os artigos 82 e 84 do regulamento da Copa Africana das Nações. Em particular, o artigo 82 estabelece que: “se uma equipe se recusar a jogar ou abandonar o campo antes do fim da partida sem a permissão do árbitro, será considerada derrotada por desistência”.