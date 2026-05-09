"Sem dúvida": Lionel Messi escolhe o melhor jogador da nova geração

Após a saída forçada de Messi no verão de 2021, o Barça passou um bom tempo em busca de um sucessor para o astro. Os catalães finalmente encontraram esse sucessor no jogador de 18 anos, que já figura entre os melhores jogadores do mundo. Na eleição do Ballon d'Or, ele ficou em segundo lugar, atrás de Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

A confiança em Lamine Yamal é grande em Barcelona: como sinal de apreço, ele já recebeu o lendário número dez, que também foi usado por Messi no Camp Nou.