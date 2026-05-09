"Há uma nova geração de jogadores que são muito bons e que ainda têm muitos anos pela frente. Se eu tivesse que escolher um deles, por causa da idade, do desempenho que já demonstrou e das perspectivas para o futuro, seria o Lamine", explicou Messi em um evento da Adidas para o lançamento do comercial da Copa do Mundo, no qual tanto Messi quanto Lamine Yamal aparecem. “Sem dúvida: para mim, ele é o melhor”, afirmou o argentino.
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"Sem dúvida": Lionel Messi escolhe o melhor jogador da nova geração
Após a saída forçada de Messi no verão de 2021, o Barça passou um bom tempo em busca de um sucessor para o astro. Os catalães finalmente encontraram esse sucessor no jogador de 18 anos, que já figura entre os melhores jogadores do mundo. Na eleição do Ballon d'Or, ele ficou em segundo lugar, atrás de Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
A confiança em Lamine Yamal é grande em Barcelona: como sinal de apreço, ele já recebeu o lendário número dez, que também foi usado por Messi no Camp Nou.
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Lionel Messi sobre sua relação com Cristiano Ronaldo: “Uma bela rivalidade esportiva”
Durante o evento, Messi também relembrou seus grandes anos no Barça, quando a equipe, especialmente sob o comando do técnico Pep Guardiola, travou muitos duelos lendários contra o Real Madrid. Ao lado da superestrela do Real, Cristiano Ronaldo, Messi disputou títulos e a reputação de ser o melhor jogador de futebol do mundo.
“Foi uma bela rivalidade esportiva. Lutamos por tudo, como equipe e também individualmente. Por isso, as pessoas sempre nos comparavam. Mas nossa relação sempre foi boa e respeitosa”, contou Messi.
“Não nos encontrávamos com frequência, exceto em jogos e cerimônias de premiação. Lá, sempre nos demos bem”, acrescentou ele, referindo-se a CR7.
Os números de Lamine Yamal na temporada 2025/2026:
Jogos: 45 Minutos em campo: 3702 Gols: 24 Assistências: 18