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"Se ele fizer alguma bobagem, a gente dá uma bronca nele!" - Raphinha fala sobre a relação com Lamine Yamal no Barcelona
Irmandade além do campo
A química entre Raphinha e Yamal tem sido um dos destaques da temporada do Barcelona, com suas comemorações em conjunto frequentemente se tornando virais. Raphinha explicou que a conexão entre eles se baseia em um laço pessoal profundo, e não apenas em orientações táticas.
“Ele é 11 anos mais novo que eu. Quanto à nossa comemoração em conjunto, bem, vimos isso online e combinamos de fazer. Deu certo”, disse Raphinha à TNT Sports. “Não tem nenhum grande significado simbólico, além desse sentimento de irmandade. Eu realmente o vejo como se fosse um irmão muito mais novo. Na verdade, ele é ainda mais novo do que meu próprio irmão mais novo. É por isso que o vejo como um irmão mais novo. Tento dar conselhos a ele da melhor maneira possível.”
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Manter o adolescente sob controle
Ao elogiar o talento extraordinário de Yamal, Raphinha não deixou de salientar que mesmo as estrelas mais brilhantes precisam de disciplina. O brasileiro revelou que os jogadores mais experientes do Barcelona não hesitam em intervir caso o jovem comece a perder o foco.
“Eu também tento passar minha experiência de vida para ele. Obviamente, quando se trata de características individuais e qualidade, não posso ensiná-lo. Isso não se aprende da noite para o dia. É um talento natural. A verdade é que sempre tento passar um pouco da minha experiência para ele”, disse Raphinha.
“Ele é um rapaz muito bom. Ele sempre escuta, frequentemente pede conselhos e, mesmo que faça alguma bobagem, a gente o repreende e ele escuta. Ele é muito bom; temos um ótimo relacionamento, apesar da diferença de 11 anos entre nós.”
Sonhando com uma final do Mundial entre Brasil e Espanha
De olho nos compromissos internacionais, Raphinha admitiu que ele e Yamal já conversaram sobre a possibilidade de se enfrentarem no maior palco do mundo. Um possível confronto entre Brasil e Espanha é uma das principais expectativas dos dois jogadores.
“Neymar e Lamine Yamal concordaram com uma final entre Brasil e Espanha na Copa do Mundo. Eu também adoraria uma partida assim na final. Seria ótimo ter uma final entre Brasil e Espanha”, admitiu o jogador de 29 anos. “Não me importo com quem joga pelo time adversário, como o Lamine. Temos muitos jogadores de primeira linha no nosso time também. Seria incrível. Seria uma partida realmente emocionante.”
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"Tenho mais responsabilidades agora"
Raphinha é hoje uma das figuras de referência tanto no clube quanto na seleção, um papel que ele leva a sério, já que o Brasil busca encerrar a espera pelo sexto título mundial. Ele relembrou suas memórias de infância das comemorações no Brasil e expressou seu desejo de trazer essa alegria de volta ao seu bairro, dizendo: “Lembro que, depois da final, saí para jogar futebol na rua. No bairro, as ruas estavam lotadas de gente comemorando com churrascos. Onde quer que você fosse, via pessoas se divertindo. Lembro que foi um dia repleto de comemorações e futebol. Se eu ganhar a Copa do Mundo, voltarei num piscar de olhos. Sinto que tenho um nível de maturidade diferente agora em comparação com quando cheguei, quando disputei minha primeira Copa do Mundo com o Brasil. Sinto que carrego mais responsabilidade agora do que antes.”