"Se ele fizer alguma bobagem, a gente dá uma bronca nele!" - Raphinha fala sobre a relação com Lamine Yamal no Barcelona

A química entre Raphinha e Yamal tem sido um dos destaques da temporada do Barcelona, com suas comemorações em conjunto frequentemente se tornando virais. Raphinha explicou que a conexão entre eles se baseia em um laço pessoal profundo, e não apenas em orientações táticas.

“Ele é 11 anos mais novo que eu. Quanto à nossa comemoração em conjunto, bem, vimos isso online e combinamos de fazer. Deu certo”, disse Raphinha à TNT Sports. “Não tem nenhum grande significado simbólico, além desse sentimento de irmandade. Eu realmente o vejo como se fosse um irmão muito mais novo. Na verdade, ele é ainda mais novo do que meu próprio irmão mais novo. É por isso que o vejo como um irmão mais novo. Tento dar conselhos a ele da melhor maneira possível.”