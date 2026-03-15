Sassuolo x Bologna, as notas do CM

Muric 6 Sofreu um gol de Dallinga sem grande culpa, depois foi salvo pela falta de precisão dos adversários. No final da partida, defendeu contra Orsolini.

Walukiewicz 5 Sofreu muito contra a verve de Cambiaghi, ele que não é um lateral puro.

Muharemovic 5,5 Pouco atento e distraído.

Idzes 5,5 Ele também não foi perfeito, deixou espaço demais para Dallinga, mas se redimiu em parte com duas defesas fundamentais no segundo tempo.

Garcia 5 Concede muito espaço a Orsolini, que, para sua sorte, não o castiga. (Doig 6 Algumas boas arrancadas)

Koné 5,5 Muito irregular na fase de passe para não perder algumas bolas. Muito movimento, mas também um pouco de confusão. (Vranckx 5,5 Alguns erros a mais no final)

Matic 5,5 Passos muito medidos contra a pressão do Rossoblù. (Volpato 6,5 Animado, quase empata. E merecia mais minutos, dado o desempenho dos demais)

Thorstvedt 6 De qualquer forma, um dos mais envolvidos e ativos, na monotonia da tarde neroverde.

Berardi 4,5 Jogo sem brilho, sem nenhum destaque e uma infinidade de bolas desperdiçadas. (Bakola sem nota)

Pinamonti 5 Não conseguiu nada, sempre atrás dos zagueiros do Rossoblù (Nzola 5,5 Algumas jogadas de apoio e pouco mais)

Laurienté 4,5 Mais um que estragou completamente o jogo, errando quase todas as decisões.

Grosso 5,5 Primeiro tempo péssimo, depois se recupera um pouco, mas já é tarde. Ele deveria ter sido substituído já no intervalo.