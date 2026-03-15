Sassuolo x Bologna, as notas do CM
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Sassuolo x Bologna, as notas do CM
AVALIAÇÕES DO SASSUOLO
Muric 6 Sofreu um gol de Dallinga sem grande culpa, depois foi salvo pela falta de precisão dos adversários. No final da partida, defendeu contra Orsolini.
Walukiewicz 5 Sofreu muito contra a verve de Cambiaghi, ele que não é um lateral puro.
Muharemovic 5,5 Pouco atento e distraído.
Idzes 5,5 Ele também não foi perfeito, deixou espaço demais para Dallinga, mas se redimiu em parte com duas defesas fundamentais no segundo tempo.
Garcia 5 Concede muito espaço a Orsolini, que, para sua sorte, não o castiga. (Doig 6 Algumas boas arrancadas)
Koné 5,5 Muito irregular na fase de passe para não perder algumas bolas. Muito movimento, mas também um pouco de confusão. (Vranckx 5,5 Alguns erros a mais no final)
Matic 5,5 Passos muito medidos contra a pressão do Rossoblù. (Volpato 6,5 Animado, quase empata. E merecia mais minutos, dado o desempenho dos demais)
Thorstvedt 6 De qualquer forma, um dos mais envolvidos e ativos, na monotonia da tarde neroverde.
Berardi 4,5 Jogo sem brilho, sem nenhum destaque e uma infinidade de bolas desperdiçadas. (Bakola sem nota)
Pinamonti 5 Não conseguiu nada, sempre atrás dos zagueiros do Rossoblù (Nzola 5,5 Algumas jogadas de apoio e pouco mais)
Laurienté 4,5 Mais um que estragou completamente o jogo, errando quase todas as decisões.
Grosso 5,5 Primeiro tempo péssimo, depois se recupera um pouco, mas já é tarde. Ele deveria ter sido substituído já no intervalo.
AVALIAÇÕES DO BOLOGNA
Skorupski 6,5 Defende contra Thorstvedt no primeiro tempo e, na segunda parte, é decisivo nas jogadas contra Muharemovic e Volpato. Depois, sofre uma distensão ao sair da área no final da partida, mas aguenta firme.
De Silvestri 6 Volta a ser titular, chega a 459 minutos na Série A, mas distende a coxa direita em uma arrancada no contra-ataque. (Zortea 5,5 Falhoso, recebe cartão amarelo em Bakola)
Vitik 6,5 Grande defesa no segundo tempo contra Nzola; às vezes desequilibrado, mas se mantém firme.
Lucumi 6,5 Joga apesar da Europa, um deslize no início não punido por Thorstvedt.
Miranda 6,5 Marca Berardi e não lhe dá espaço.
Sohm 6 Excelente primeiro tempo, todo físico. Depois cai de rendimento. (Pobega sv)
Moro 6,5 Volta a ser o armador e faz a bola circular bem no meio-campo no primeiro tempo; depois, uma pancada no quadril obriga a substituição (Freuler 6: usa sua experiência de sempre para administrar o fraco ataque final do Neroverde)
Odgaard 6,5 Como de costume, oscila entre meia e atacante, com o pé esquerdo coloca bolas interessantes. (Bernardeschi sem nota)
Orsolini 5,5 Continua o momento difícil. Ele tenta, mas sempre erra o alvo. Dallinga 7 Grande gol aos seis minutos, domada e chute (com a conivência do Neroverde) para seu segundo gol no campeonato. Comemora com um sorriso, ganha confiança: nem sempre preciso, no segundo tempo Idzes bloqueia sua possível segunda baliza. (Castro 6 Tenta dar fôlego ao Bologna no final)
Cambiaghi 6 No primeiro tempo, ele dominou Walukiewicz, depois perdeu um pouco de intensidade.
Italiano 6,5 Volta a vencer no campeonato, novamente por 0 a 1, como em Pisa. No entanto, as três lesões, com destaque para a de Skorupski, pesam na perspectiva da Liga Europa.