Mile Svilar, goleiro da Roma, à margem da partida da Liga Europa contra o Bologna (1 a 1 no Dall'Ara, na ida das oitavas de final), fala ao site sérvio Meridiano Sport. “É cedo para pensar em vencer a Liga Europa, mas este foi um resultado positivo”, declara o goleiro belga naturalizado sérvio, nascido em 1999. “Jogaremos na próxima semana para passar de fase e depois veremos o que acontecerá”.
Getty Images
Traduzido por
Roma, Svilar e os rumores do mercado: “O futuro é agora”
OS RUMORES DO MERCADO
Na entrevista, traduzida na Itália pela TMW, Svilar é direto sobre os vários rumores do mercado que o envolvem: “Se eles podem influenciar minha temporada? Nada. Zero. Zero vírgula zero. O futuro é agora. Só penso neste momento. Vamos ver o que vai acontecer no domingo”.
MIHAJLOVIC
Na entrevista, Svilar relembra seu compatriota Sinisa Mihajlovic, falecido em 2022, ex-jogador da Roma (1992-1994) e ex-técnico do Bologna (2019-2022): “Eu era muito jovem quando Sinisa ainda era jogador. Sinto muito pela família dele e pelos filhos pelo que aconteceu”.
Publicidade