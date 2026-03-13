Roma, Svilar e os rumores do mercado: “O futuro é agora”

Mile Svilar, goleiro da Roma, à margem da partida da Liga Europa contra o Bologna (1 a 1 no Dall'Ara, na ida das oitavas de final), fala ao site sérvio Meridiano Sport. “É cedo para pensar em vencer a Liga Europa, mas este foi um resultado positivo”, declara o goleiro belga naturalizado sérvio, nascido em 1999. “Jogaremos na próxima semana para passar de fase e depois veremos o que acontecerá”.