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Reviravolta inesperada... Real Madrid desiste da contratação a título gratuito

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Real Madrid
M. Lacroix
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I. Konate
Liverpool
Crystal Palace
Espanha

O Real Madrid decidiu descartar uma contratação gratuita de um zagueiro que estaria disponível durante a próxima janela de transferências de verão.

O site Fichajes informou que o Real Madrid não pretende entrar na negociação envolvendo Ibrahima Konaté, estrela do Liverpool.

O contrato de Konaté com o Liverpool termina no verão de 2026, e seu nome tem sido frequentemente associado à reconstrução da defesa do Real Madrid.

O site espanhol explicou que o Real Madrid decidiu descartar a contratação de Konaté, pois não deseja se envolver em disputas financeiras de grande porte. 

A política atual do Real Madrid concentra-se em investimentos calculados e em evitar negociações que possam ameaçar sua estabilidade financeira.

  • AEK Larnaca FC v Crystal Palace FC - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O Real Madrid está de olho no zagueiro do Crystal Palace

    Diante dessa situação, o Real Madrid começou a analisar uma nova opção no mercado: o francês Maxence Lacroix, zagueiro do Crystal Palace.

    Lacroix se destaca pela força física, velocidade e capacidade de ler o jogo e reagir rapidamente, e o Real Madrid acredita que ele é capaz de se adaptar rapidamente ao nível do clube.

    Além disso, a contratação de Lacroix seria economicamente mais viável em comparação com a de Konaté, o que a torna uma opção atraente tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo.

    O Real Madrid busca contratar um zagueiro que ofereça a solidez necessária e, ao mesmo tempo, tenha capacidade de evoluir e crescer, características que La Croix possui.

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