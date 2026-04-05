Reviravolta inesperada... Real Madrid desiste da contratação a título gratuito

O Real Madrid decidiu descartar uma contratação gratuita de um zagueiro que estaria disponível durante a próxima janela de transferências de verão.

O site Fichajes informou que o Real Madrid não pretende entrar na negociação envolvendo Ibrahima Konaté, estrela do Liverpool.

O contrato de Konaté com o Liverpool termina no verão de 2026, e seu nome tem sido frequentemente associado à reconstrução da defesa do Real Madrid.

O site espanhol explicou que o Real Madrid decidiu descartar a contratação de Konaté, pois não deseja se envolver em disputas financeiras de grande porte.

A política atual do Real Madrid concentra-se em investimentos calculados e em evitar negociações que possam ameaçar sua estabilidade financeira.